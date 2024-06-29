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白頭髮一直長 能逆轉嗎？

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專家指出，白髮如果是因為壓力所導致，有機會可望讓頭髮黑回來；示意圖。（圖／123RF）
專家指出，白髮如果是因為壓力所導致，有機會可望讓頭髮黑回來；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡漸增，不少人頭上冒出不少白髮。你是幾歲開始有白頭髮出現呢？台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，愈來愈多上班族年紀輕輕就白髮一直冒，究竟是什麼原因導致？長白髮後是否可變回烏黑秀髮？一起來看看造成原因及改善方法。

35-40歲 頭髮開始變白

通常亞洲人在一般情況，到了35～40歲開始生出白頭髮，是正常的生理現象。但如果是受到家族基因遺傳，則可能在20歲以前就有白髮，這也被稱為少年白。

男性：第一根白髮通常在30歲左右冒出

女性：第一根白髮通常在35歲左右冒出

這數據只是參考，每個人白髪增加的情況不同，尤其是生活壓力因素的影響最大。

導致你年紀輕輕就冒白髮的主因，並不是因為「年紀老了」、或是把原因推給「少年白」，你已經不是少年了。黃軒提醒，「壓力」才是造成白髮的主因。平常上班的生活壓力會使你在年紀輕輕（30-50歲上下），白髪蒼蒼一直長著。以下為導致白髮一直冒出的因素：

1.壓力荷爾蒙：慢性壓力會導致身體釋放更多的壓力荷爾蒙，如皮質醇。這種荷爾蒙會使毛囊幹細胞進入休息期，從而影響色素細胞的功能，這些色素細胞負責為頭髮提供顏色。

2.色素幹細胞：毛囊中的色素幹細胞在壓力下會提前耗盡，當這些細胞無法再生產新的色素細胞時，新生長的頭髮將失去顏色，導致白髮的出現。

3.氧化壓力：慢性壓力還會增加體內的氧化壓力，這會損害毛囊中的色素細胞，進一步加速白髮的形成。

4.微血管健康：生活壓力還會影響頭皮微血管的健康，這些微血管為毛囊提供營養，血管受損可能會減少毛囊獲得的營養，影響色素細胞的健康。

總之，你的生活壓力是通過多種途徑，影響頭髮的色素生成，導致白髮的生長。

如果是因為壓力而導致的白髮，是有機會黑回來的。黃軒表示，根據一個由美國US、德國DE、愛爾蘭IE跨國合作發現：

1.灰白頭髮在不同性別、種族、年齡和身體部位的人群中，會「自然恢復顏色」。

2.通過管理壓力，可改善頭髮顏色。日常生活中的壓力管理，對白髪健康重要性。

3.通過積極的生活方式選擇，如定期運動、均衡飲食、足夠睡眠，可以對自己的白髪健康和外觀產生正面的影響。

5種方式 管理生活壓力

管理生活中的壓力，對於維持健康的頭髮和促進整體健康非常重要。所以專家建議，壓力管理可以通過以下五種方式：

1.減少慢性壓力風險：慢性壓力與心血管疾病、糖尿病和肥胖等健康問題有關。通過減輕壓力，可以降低這些條件的風險。

2.改善睡眠品質：壓力，會影響睡眠，而良好的睡眠對健康至關重要。管理壓力有助於改善睡眠質量，從而對健康有益。

3.增強免疫系統：你的生活壓力，會削弱免疫系統，使人更容易生病。有效的壓力管理可增強免疫功能，提高抵抗疾病的能力。

4.促進心理健康：你的生活壓力是，你的焦慮和抑鬱的主要原因之一。控制壓力，有助於提高心理健康和生活質量。

5.保持頭髮顏色和品質：壓力管理，不僅可以減少白髮的出現，還可以改善頭髮的整體質量。

定期運動 不抽菸、不喝酒

通過積極的壓力管理策略，如「均衡飲食」、「定期運動」、「練習冥想」、保持「社交活動」和追求「興趣愛好」，這些日常生活具體的活動，可以對自己的健康和壽命產生積極的影響。

忙碌上班族的你，如果在50歲之前白髪蒼蒼，經過自己生活壓力的調適之後，仍然有機會可以恢復的。而不是故意去染頭髮、不是一直推給什麼「少年白」。

黃軒提醒，當個成熟的大人，就要定期去運動，平日不抽菸、不喝酒、不熬夜掛網或玩遊戲了…，照顧自己的身體健康，其實是由你的白髪看岀來，你有沒有得到好好處理和休息的。雖然白髪不一定會自動增加，但生活習性不良，生活中的壓迫大，這些都會使你「白髪」人人看得見，使你的健康堪慮，從現在起保持五個減壓好習慣，有助減少白髮生成。

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