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孩童中暑、熱傷害該如何急救？5步驟自救方法學起來

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

7、8月學童們期待的暑假即將來臨，這時也是兒童活動與家庭旅遊的旺季。不過，氣溫愈來愈熱，這時期更是中暑、熱急症的高峰期，幼兒族群因生理功能與自理能力的關係，無法適時補充水分、休息擦汗，其他孩童在活動過程中，也容易忽略環境高溫和身體缺水產生的不適，造成熱傷害的症狀。如何預防孩童熱急症風險？台灣國健署提供3招預防方法、急救5步驟。

預防方法1：保持「涼」爽

穿著上應以淺色、透氣材質的衣服為主，而嬰幼兒在衣著上，也不建議有過多的包覆。在室內時，應保持涼爽通風，外出時，則應儘量避免陽光直射，並可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服／外套，或選用適合的防曬用品。

預防方法2：「補」充水分

不論在室內或室外，都應適時適量補充水分，但應避免瞬間大量的補充水分或冰水，而且不應以含糖飲料取代水分補充。

預防方法3：隨時留「心」

外出時留意氣象資訊，避免在上午10時至下午2時外出。搭車或開車務必要確實檢查孩童是否已下車，避免孩子留置車內發生憾事，尤其搭乘娃娃車時，隨車老師及司機，下車時務必要確實清點人數，到班時，若老師發現嬰幼兒缺席，應馬上聯絡家長確認是否有隨車到校。

活動遊玩時，多注意孩童身體狀況，若出現身體不適應立即休息，必要時需送醫診治。

如果孩童出現疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，可能是熱傷害徵兆，國健署表示，這時可以藉由以下5步驟進行熱傷害急救、自我防護：

急救第1步驟：蔭涼通風

當孩童出現熱傷害徵兆時，應迅速離開高溫的環境，迅速到蔭涼通風處。

急救第2步驟：鬆脫衣物

移除孩童身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並讓孩童平躺，足部稍微抬高，若有嘔吐情形則應協助側躺、保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。

急救第3步驟：泡水或灑水散熱

全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並搧風降溫，若手邊可取得冰涼飲料罐，可以放在孩童頸部、腋窩和鼠蹊部。

急救第4步驟：補充涼水

若孩童意識清楚，可以給予少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質。不過如果出現意識不清的現象，則不可以給予飲水。

急救第5步驟：盡速送醫

在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等等症狀，或超出可以當場處理的情況，應緊急撥打救護車專線，尋求醫護人員協助。

【本文授權轉載自健康醫療網

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