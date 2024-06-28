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百歲人瑞無三高、可自己行動 曝3養生秘訣

記者黃寅／綜合報導
王振絜（中）雖已百歲，但至今沒有三高，且能自己行動。（圖／台中醫院提供）
王振絜（中）雖已百歲，但至今沒有三高，且能自己行動。（圖／台中醫院提供）

台灣台中市民王振絜是百歲人瑞，雖罹有慢性腎病，五年前因腎功能不佳開始洗腎，但每周三次洗腎都很配合治療，加上還有女兒貼身照顧，並定期走路運動、正常飲食，至今健康狀況良好，日前才過了百歲生日。部立台中醫院院長黃元德以他為例，呼籲腎友學習王振絜「開心、運動、不挑食」的養生秘訣，一樣能有良好的生活品質。

王振絜這五年來，每次洗腎都有女兒鄭美麗在身邊貼身照顧，讓其他腎友好羡慕。其實，這其中還有一段美好的故事。原來，當年鄭美麗的父親跟王振絜是一起從大陸赴台的軍中同袍，因為鄭父早逝，未婚的王振絜即以同袍之義，扛起照顧她和其母的生活，後來還收養鄭美麗為女兒。

鄭美麗為了回報父親的養育之情，自高中老師提早退休，並一路照顧著王振絜。她說：「剛幫爸爸過百歲生日，告訴他『你有一個女兒、兩個孫子、兩個曾孫了，一家四代同堂』，希望年年幫老爸開心慶生。」

鄭美麗說，王振絜雖是軍人出身，卻煮得一手好菜，像是珍珠丸子、東坡肉、紅燒獅子頭、梅干扣肉都是招牌菜。她也因此，從小到大沒進過廚房。直到五年前父親開始洗腎，她才在護理師教導下，學著準備腎病飲食。

鄭美麗感謝腎臟科主任許煜煌十多年來一路守護著她父親的健康，也感謝台中醫院洗腎室團隊悉心教她如何照顧腎病患者。每周三天的洗腎時間好像到了老朋友家聚會一般，感覺特別溫馨又有安全感。

王振絜雖已百歲，但至今沒有三高，且能自己行動。黃元德問他能成為百歲人瑞的秘訣是什麼？王振絜開心地說，他「開心、運動、不挑食」，即便是面對要洗腎，他依然樂觀以對，並堅持要自己走進洗腎室，而且生活中正常飲食、不挑食。

黃元德說，該院洗腎室有優良的腎病照護團隊照顧腎友，最年輕的腎友才28歲，王振絜健康又開朗，是腎友模範生、大寶貝，希望大家學習他的人生態度，明年再一起幫他慶生。

王振絜（左）這5年來，每次洗腎都有女兒鄭美麗（右）在身邊貼身照顧。（圖／台中醫院...
王振絜（左）這5年來，每次洗腎都有女兒鄭美麗（右）在身邊貼身照顧。（圖／台中醫院提供）

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