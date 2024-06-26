警覺駝、矮、痛 骨鬆並非「無聲的疾病」

年紀超過60歲太瘦的女性、有菸酒癮、不喜歡曬太陽等，都屬於骨鬆症的高風險因子；示意圖。（圖／123RF）

「骨頭輕輕一戳，不小心就戳出一個洞。」高雄醫學大學附設岡山醫院骨科主任林松彥說，愈來愈多民眾因骨質疏鬆症引起的骨折就醫開刀，骨鬆 患者的骨頭就像餅乾一樣，一碰就碎，可能因咳嗽或是跌倒就導致骨折，引起的併發症將大幅增加死亡率。

貼牆站直，頭與牆面距離超過3公分恐有骨鬆。

多年來，醫學界一直將骨鬆視為「無聲的疾病」，林松彥說，骨質疏鬆症非全然沒有症狀，只是症狀不明顯，容易與老化混淆，讓人無法在第一時間有所警覺。

他提出，骨鬆症的三大症狀「駝、矮、痛」。「駝」是指駝背，當背部貼牆站直，頭卻靠不到牆，且頭與牆面距離超過3公分；「矮」則是指身高與過去最高時相比，少了4公分以上；「痛」是指年紀超過60歲，且腰部不明原因出現疼痛。這三大症狀，只要出現任一症狀，就應該就醫。

除了三大症狀外，年紀超過60歲、女性、太瘦、因疾病長期使用類固醇、有菸酒癮、不喜歡曬太陽等，都屬於骨鬆症的高風險因子。女性罹患骨鬆的比率會高於男性，主因是女性停經後，缺乏荷爾蒙保護，導致骨質流失速度加快，增加骨鬆機率。

40歲後，成骨、破骨細胞失去平衡，骨骼品質變差。

骨質疏鬆症的原因是破骨細胞與成骨細胞失去平衡，關鍵因素為「年紀」。林松彥說，人的骨頭是「活的」，破骨細胞破壞、代謝骨頭，同時成骨細胞汲取營養合成骨頭，骨頭持續維持著分解、合成的動作，根據研究，人體的骨骼每10年就會全部更換一次，換言之，每10年身體會有一副新的骨骼。

不過，隨著年紀增長，破骨細胞與成骨細胞的合成速度出現變化，年紀輕時，成骨細胞的合成速度快於破骨細胞；40歲後，成骨細胞的合成速度就會變慢，此時若提供給成骨細胞的營養不足，又會讓成骨細胞的合成能力變差，10年後換來的新骨骼，變成是品質不好的鬆骨骼。

降低骨鬆骨折風險，補對鈣更有效率。

林松彥說，骨質需要的兩大營養素為鈣質與維生素D，鈣質可以支撐骨骼、牙齒等，而維生素D能幫助鈣質吸收，維持正常骨骼代謝。但國人的鈣質攝取量低，根據2013到2016年國民營養健康狀況變遷調查，50歲以上中老年人每天鈣質攝取不足，僅占建議量的50%，維生素D同樣也攝取不足，讓國人的骨鬆盛行率高於他國。

林松彥建議，鈣質的選擇，建議找人體吸收率高的產品，一般鈣片屬於碳酸鈣，對人體而言較不易吸收，且會產生二氧化碳，容易造成脹氣。對於已經骨鬆的患者而言，可選擇非晶鈣ACC，經研究顯示，非晶鈣ACC吸收率及利用率優於碳酸鈣與檸檬酸鈣，另取得「加速骨骼生長」的專利，也因產品的獨特性，亦與美國NASA合作，執行太空人 的骨質改善研究計畫。目前臨床上針對骨鬆患者，也會給予非晶鈣ACC，當作骨鬆藥品的額外輔助治療建議。

保持運動習慣、增加鈣質攝取，降低骨鬆發生率。

預防骨鬆發生，平時應保持運動習慣，建議每周至少運動3次、150分鐘，除了可以改善骨鬆、也能改善認知功能，訓練身體平衡、避免跌倒，每周做2次以上有氧運動，可以強化肌群及肌力，心肺功能可以採取分段進行，每次以增加10分鐘的方式逐步累積。