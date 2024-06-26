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分辨豆類家族 蛋白質豆僅有黃豆、黑豆、毛豆

沈能元
黃豆、黑豆及毛豆不同的地方，在於品種、外觀顏色、豆莢成熟度與採收時間。圖為黃豆。（圖/123RF）
黃豆、黑豆及毛豆不同的地方，在於品種、外觀顏色、豆莢成熟度與採收時間。圖為黃豆。（圖/123RF）

黃豆、綠豆、豌豆、四季豆……都叫「豆」，但在六大類食物中的分類、營養價值卻大不同。

有些減肥的人，把紅豆、綠豆當蔬菜吃，結果澱粉過量， 越吃越胖；有些需要控制血糖的人，更需要了解哪些豆是蛋白質、澱粉或蔬菜，以免造成血糖波動。營養師說明如何分辨各種不同的豆類家族。

豆類種類繁多，民眾常常分不清楚它們屬於六大類食物的哪一類，台灣新光醫院營養師嚴菱瑕表示，其實豆類分為「蛋白質豆」、「澱粉豆」及「蔬菜豆」。其中蛋白質豆只有三種，分別為黃豆、黑豆及毛豆，歸屬於豆魚肉蛋類中的豆類，也就是俗稱的「大豆」。

三種大豆依成熟度、品種不同，營養成分略有差異。黃豆、黑豆及毛豆不同的地方在於品種、外觀顏色、豆莢成熟度與採收時間。

毛豆是黃豆、黑豆的小時候

嚴菱瑕說，毛豆是在豆莢、豆子的顏色還是青色、豆子約八分熟時進行採收，屬於未成熟的大豆；隨著毛豆及豆莢逐漸成熟，依品種不同可能會變成黃豆或黑豆再行採收。因此，外界常說「毛豆是黃豆或黑豆的小時候，這說法是沒錯的。」

植物性蛋白質有利心血管，適合三高等慢性病患。在營養價值方面，嚴菱瑕說，黃豆、黑豆及毛豆都富含蛋白質，為植物性蛋白質的主要來源。不同於來自牛肉、豬肉、羊肉等肉類的動物性蛋白質，植物性蛋白質含有膳食纖維，可以幫助腸道消化，脂肪含量低，可以保護心臟血管，且熱量不高、不含膽固醇，對於控制血脂也有幫助。

動物性蛋白質如果攝取過多，恐造成血管阻塞，增加心肌梗塞等風險；植物性蛋白質可以保護心臟，建議三高等慢性疾病患者族群，可以多吃植物性蛋白質取代動物性蛋白質。

婦科癌症患者是否適合吃大豆，先諮詢醫師。

嚴菱瑕說，大豆類含有「大豆異黃酮」，它是一種類雌激素成分，可以減緩更年期女性因荷爾蒙不穩定而產生的潮紅熱、心悸、盜汗等狀況。但她提醒，若有婦科癌症問題的患者，恐與治療藥物產生交互作用，建議食用前應先諮詢醫師，並適量食用較為恰當。

黃豆常被拿來做成各種豆製品，不論是直接吃黃豆，或是食用豆漿、豆腐、豆干等製品，都可以直接攝取到蛋白質。而在豆腐製程中，會加入鈣粉，同時可以增加鈣質攝取。

大豆搭配其他蛋白質，算好總攝取份量。即便攝取黃豆、黑豆及毛豆等植物性蛋白質，仍須與其他蛋白質攝取量一併計算。嚴菱瑕說，每天每公斤體重應攝取1公克蛋白質，也就是說，一位體重60公斤的成年男性，一天蛋白質攝取量約為60公克，其中部分蛋白質可以由植物性蛋白質取代。

舉例來說，一份蛋白質約為7克，一杯190cc的豆漿即為一份蛋白質，一天可以喝1至2杯；而20克的黃豆、25克的黑豆、50克的毛豆，各為一份蛋白質，每天也可吃1至2份。再搭配其他含有蛋白質的食物，每天約攝取6至8份蛋白質，以達到每天建議攝取量。

毛豆。（圖/123RF）
毛豆。（圖/123RF）

三大蛋白質豆比一比

黑豆：富含蛋白質、花青素

黑豆除含有蛋白質，也富含維生素A、礦物質及膳食纖維等，不同於黃豆的是，黑豆同時含有花青素，此為抗氧化、抗發炎物質。

黃豆：蛋白質最多、含鈣質

黃豆的蛋白質含量最多，也富含鈣質，並有維生素E等抗氧化物質。營養師嚴菱瑕說，攝取黃豆的好處多多，可以幫助身體消除自由基、抗氧化，且其中所含油脂為不飽和脂肪酸，可降低膽固醇，保護心臟健康。

黑豆。（圖/123RF）
黑豆。（圖/123RF）

毛豆：蛋白質略少、熱量低

毛豆所含營養包括蛋白質、膳食纖維，雖然蛋白質含量相較黃豆、黑豆偏低，但也是很好的蛋白質來源，其脂肪含量少、熱量低，含有鉀、磷等微量元素，還有維生素C，可以提高免疫力

嚴菱瑕說，運動員或從事運動的人，須要補充蛋白質，又要控制熱量，多吃毛豆是很好的選擇。但須注意的是，市售即食毛豆，常會添加大量油、鹽等調味，攝取時要注意脂肪及鈉的攝取，不宜過多。如果是自己調味，盡量不要添加油、鹽等調味料。

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