台灣100年來升溫1.6℃ 白天中暑 夜間體感溫度也升高

衛福部國健署提醒，高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內都是容易發生熱傷害的環境，謹記3招預防熱傷害、5步驟的熱傷害急救，遠離中暑。（國健署提供）

近來梅雨季，端午 過後天氣又逐漸炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，台灣100年來，平均氣溫上升約1.6℃。暑假期間也成為熱傷害的高峰期。衛福部國健署提醒，高溫 悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內都是容易發生熱傷害的環境，謹記3招預防熱傷害、5步驟的熱傷害急救，遠離中暑。

國健署長吳昭軍表示，暑假是兒童活動與家庭旅遊的旺季，但環境溫度越來越高，可說是中暑、熱急症的高峰期，其中幼兒族群因生理功能與自理能力的關係，無法適時的補充水分與休息擦汗；較大的孩童則是在活動過程中，容易忽略環境高溫和身體缺水產生的不適，造成熱傷害的症狀。

「高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內，都是熱傷害容易發生的地方。」國健署社區健康組長李嘉慧表示，不論在室內與室外，大人都要留意好孩童的身體狀況，也提供3招預防熱傷害，以及5步驟的熱傷害急救，學習自我防護，遠離熱傷害威脅。

氣象署副署長呂國臣指出，5月至今，溫度一直在飆高，體感溫度變高讓人難受，溼度高讓皮膚難散熱、汗流不出來，中午最容易中暑。但別以為只有白天危險，即使夜間，如果溫度高，溼度又高，體感溫度仍會接近35度、36度，務必好好散熱，否則夜間也睡不舒服。

3招預防熱傷害

一、保持「涼」爽：著淺色、透氣上衣，嬰幼兒不建議有過多的包覆。室內空間保持涼爽通風；外出嬰幼兒儘量避免陽光直射，並可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套等防曬用品。

二、「補」充水分：不論在室內或室外，適時適量的補充水分，避免瞬間大量的補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代。

三、隨時留「心」：避免早上10點到下午2點外出；若搭車或開車，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事。

5步驟熱傷害急救

一、蔭涼通風：當孩童出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境，迅速到蔭涼通風處。

二、鬆脫衣物：移除孩童身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並讓孩童平躺，足部稍微抬高，若出現有嘔吐現象，則協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。

三、泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於孩童的頸部、腋窩和鼠蹊部。

四、補充涼水：孩童意識清楚，可給予少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若出現意識不清的現象，則不可以給予飲水。

五、儘速送醫：在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等等症狀，或超出可以當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。