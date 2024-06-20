我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

【食力】魚油比率越高越好嗎？ 挑選不能只看%數

文／編輯部
魚油的膠囊顆粒大小設計各異，百分比數值高低產品各有其優缺點，消費者也開始重視脂肪酸的結構形式；示意圖。（圖／123RF）
魚油的膠囊顆粒大小設計各異，百分比數值高低產品各有其優缺點，消費者也開始重視脂肪酸的結構形式；示意圖。（圖／123RF）

瘦身的人最怕自己吃得太油，雖然油分熱量高容易讓人發胖，但油脂並不是百壞無一利，油脂同時也協助維持人體神經與皮膚等功能的運作，油吃得太少，生理機能會失控，吃對則好處多多，幫助神經發育、調整三高與免疫功能又抗發炎，但是究竟哪些油該吃，哪些則該省？答案是「必需脂肪酸」要吃得足夠！

人體必需脂肪酸Omega-6和Omega-3吃多少？誰該補充？

必需脂肪酸指的是人體內不能自行合成，必須從食物中獲得的脂肪酸，其中只有「Omega-6和Omega-3」多元不飽和脂肪酸是人體的必需脂肪酸。「Omega-6」家族的LA、GLA、AA，主要存在葡萄籽油、葵花油、大豆油等一般的食用油中，由於Omega-6經代謝後可能造成體內發炎，因此攝取量建議不超過當日總熱量的10%，以2000大卡計算作舉例，1天20公克左右，約是3～4小匙的量。

常見食用油中「Omega-3」結構脂肪酸不多，其主要源於深海魚的EPA、DHA及堅果中的ALA，衛生福利部建議攝取量占總熱量0.6～1.2%，以2000大卡計算作舉例，每日約1300～2600毫克即足夠。正值學習黃金期的兒童、需要維持循環順暢的長輩、需要提供寶寶發育營養的孕哺乳媽媽、長時間使用3C產品、一週吃不到3次魚等，都是主要可補充魚油的族群。

魚油%數代表意義為何？不同%數各有合適對象

考量一般人仍會從日常飲食攝取到EPA及DHA，政府亦頒布「食品原料魚油之使用限制」公告，魚油應符合「每日EPA加DHA總量不超過2公克，特定疾病使用則不超過5公克」的規定，台灣市售配方以每粒膠囊含量乘上每日建議食用顆粒數之後，大多設定在1公克左右。

魚油所標示的「%數」越高，即代表每單位的魚油產品中，我們主要想要攝取到的「Omega-3脂肪酸」含量越高，魚油的膠囊顆粒大小設計各異，因此即便百分比數值不高，膠囊顆粒容量大，吞一顆就能吃到足量的Omega-3脂肪酸，但對不便吞嚥的族群來說，確實更適合顆粒小而百分比數值高的選擇，但顆粒小而百分比數值較低的商品也大有擁護者，因為即便需要服用的顆粒數多，且會攝取到Omega-3以外的脂肪酸，但每日花費金額換算下通常是最便宜。

「EPA」主訴循環暢快、「DHA」主訴思緒靈活，根據各商品「EPA、DHA」調配比率不同，也讓各產品創造出更多不同的需求客群與市場價值。

加工技術提升 酯化技術重組脂肪酸結構型態

根據加工技術更新，現在許多消費者也開始重視起脂肪酸的結構形式，一般來說脂肪酸會3個1組地接在甘油上，形成三酸甘油酯（Triglycerides, TG）存於自然界，但3個1組的脂肪酸，其成員包羅萬象，不會只有Omega-3脂肪酸，因此業者便運用酯化技術，將脂肪酸自甘油中分離出來，只取Omega-3脂肪酸、集中放入膠囊，推出更純粹高濃度Omega-3的產品，但酯化過後的形式（Ethyl Ester, EE）吸收速度較緩慢，因此近年又流行將已取出的高濃度Omega-3接回甘油、變回三酸甘油酯型態（Re-esterified Triglycerides, r-TG），成為3個1組全都是Omega-3脂肪酸的三酸甘油酯。

除了濃度高之外，邏輯上認為會比較好吸收，但研究觀察最終總吸收量很可能沒有太大的差別，只是酯化形式在體內有類似緩釋的效果，但目前這種緩釋的作用，還未被定義有什麼額外的好壞優缺。

(本文授權轉載自食力)

三高 福利

上一則

體溫、血型、氣味…哪種人容易被蚊子咬？

下一則

【食力】身體能量失衡「上火」？ 中醫師推薦這些飲食降火氣

延伸閱讀

美最大石油產業團體提起訴訟 欲阻止拜登發展電動車

美最大石油產業團體提起訴訟 欲阻止拜登發展電動車
新研究：Omega-3含EPA 有助預防陣發性偏頭痛

新研究：Omega-3含EPA 有助預防陣發性偏頭痛
銀杏、魚油、維他命K恐影響傷口凝血 霧眉前應停吃

銀杏、魚油、維他命K恐影響傷口凝血 霧眉前應停吃
巧克力吃法有差… 心情變好又飽足 營養師推薦6食物

巧克力吃法有差… 心情變好又飽足 營養師推薦6食物

熱門新聞

炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55
營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20
女教師兼博士生奧羅拉約四年前診出肺癌第三期，目前仍在治療中，她拍短片提醒各類肺癌的症狀。（取自Instagram）

胸痛以為只是壓力大 28歲女教師從未抽菸診出肺癌三期

2024-06-19 20:40
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。（烏日林新醫院提供）

45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死 保命關鍵曝光

2024-06-13 05:20
有不明腰酸背痛者，活力得中山脊椎外科醫院放射科組長侯辰芳（右）建議定期以雙能量X光骨質密度檢查儀追蹤骨密。（活力得中山脊椎外科醫院提供）

7旬婦腰痛到無法站立 檢查為腰椎骨折 竟是這症狀引發

2024-06-18 05:12
當北約飛行員完成跳傘表演時，總統拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。（取材自YouTube）

拜登G7峰會放空、對無人處詭異比讚 專家籲類似個案家屬注意3大指標

2024-06-15 17:14

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒