【食力】身體能量失衡「上火」？ 中醫師推薦這些飲食降火氣

醫師建議，炎炎夏日多吃清熱解毒的蔬菜水果、養生茶和退火飲品，都可以幫助降低體內火氣；示意圖。（圖／123RF）

提到降火氣，多數人會想到用「吃」的來退火。中醫認為，吃對食物能降火氣，但吃錯食物會增加火氣，所以不能隨便亂吃！許多人認為冰涼的飲料能降火，實際上，吃冰、喝冷飲只會暫時降溫，反而會導致腸胃虛弱、腎虛和寒濕體質，加重上火症狀。

「火氣大」可能會增加慢性疾病風險

中醫所說的「火氣大」是指人體內能量（氣）失衡，通常由不健康的生活習慣造成，如重油重鹹飲食、長期熬夜、作息不規律等引起，導致口乾舌燥、眼乾目澀等症狀。而西醫則認為，上火是因氧化代謝過於旺盛，交感神經過度活躍或副交感神經受抑制，導致「自律神經失調」，引起失眠 、心悸、腸胃功能不佳、情緒不穩等症狀，並降低免疫力 ，增加慢性病風險。

中醫所說的「實火」和「虛火」是什麼？

台灣夏季炎熱，容易導致上火和發炎，這會使人嘴破、便秘、睡不好、心神不寧。中醫認為，氣是身體能量運用的型態，氣充足時，血液循環和養分運用正常，氣色好、精神集中。相反，氣流通不順暢或氣不夠，能量過度累積或過度代償，身體散熱不良或機能失衡，就會形成火氣。因此，中醫將火氣大分為「實火」和「虛火」。

實火：經常食用刺激性食物導致

實火通常是由於經常食用刺激性食物，如炸物、烤物、辛辣食物和酒精飲料，或大量飲用含冰、含糖飲料，導致體內累積毒素。為排出這些毒素，人體會加速代謝，引發上火。實火的特徵包括口乾舌燥，極度渴望飲水，但喝很多水仍然口渴。此外，實火者怕熱、易流汗、大便偏硬、便秘，經常失眠、心煩，脈象洪數，舌苔黃燥。飲用青草茶後，通常能感覺舒適，有退火效果。

虛火：不規律的生活習慣引發

虛火多由不規律的生活習慣引起，如過度勞累、壓力大、情緒不穩和失眠，導致身體長期處於高代謝狀態，但代謝廢物難以排出。虛火的特徵包括口乾但不喜歡喝水，臉部和手足心微熱，舌苔乾淨，脈象快但無力。虛火者喝青草茶後會感覺怕冷。這類人群需要調整作息和飲食，避免過度消耗體內的氣和血，以平衡身體能量。

想退火消暑？跟著中醫師這樣吃

【蔬菜類】

1、絲瓜：絲瓜熱量低，含有豐富的維生素C和B群，能清熱解毒，適合天氣悶熱時食用。中醫認為，絲瓜味甘性涼，能清熱涼血、生津止渴，適合熬夜口乾、眼睛紅的人。

絲瓜熱量低，味甘性涼，能清熱涼血、生津止渴，適合熬夜口乾、眼睛紅的人。（圖／123RF）

2、苦瓜：苦瓜含有苦瓜鹼，能退火、清熱解毒。中醫認為，苦瓜味苦性寒，具有清熱解毒、明目解暑的功效，適合咽喉發炎、眼睛紅痛、皮膚發炎者，但胃腸虛弱者應節制食用。

3、蘆筍：蘆筍含有豐富的維生素A、C、天門冬酸等，能增加免疫力、消除疲勞，有退火滋陰的效果。中醫認為，蘆筍性寒味甘，能清熱解毒、生津潤燥，適合經常應酬、熬夜的人食用，對於化療患者也有幫助。

4、冬瓜：冬瓜熱量低，含有大量水分，能清肺熱、退肝火，利尿減肥。中醫認為，冬瓜味甘性寒，具有清熱解暑、利水消腫的功效，適合早上浮腫者，但脾胃虛寒者應少量食用。

5、黃瓜：黃瓜含有豐富的維生素A和C，能清熱利水、消渴退腫，適合水腫、血脂偏高的人。中醫認為，黃瓜性涼味甘，具有清熱解毒、生津止渴的功效，但胃腸虛弱者應少量食用。

【水果類】

1、低甜度、高水分水果：多吃水梨、楊桃、哈密瓜和椰子水，這些水果甜度低且含有大量水分，有助於退火和防止口臭、口破。中醫認為，這些水果屬於「涼性」食物，能有效清熱解毒，平衡體內火氣。

虛火體質的人適合吃蘋果，避免太寒或太熱的水果，以保持體內陰陽平衡。（圖／123RF）

2、中性水果：芭樂、水蜜桃、蘋果、葡萄等中性水果適合虛火體質者，避免太寒或太熱的水果，以保持體內陰陽平衡。

【養生茶】

一般而言、好吃而效果偏低的花草歸類為飲食，難吃但有效果的花草則入中藥，我自己中醫臨床30年，建議可以多用花草來保養身體，下列這幾款、是我推薦、可以退火的養生茶

1、洛神花茶：洛神花茶有清熱、利尿功效，幫助代謝和排毒，含有花青素和黃酮類化合物，具抗氧化、抗發炎效果。

2、青草茶：青草茶由多種草藥組成，能消除疲勞、清熱退火，所含黃花蜜菜萃取物，有抗氧化、抗發炎及抑菌，護肝和調節免疫能力。不過、如果體質虛寒的朋友、建議不要長期使用青草茶、以免有過寒之虞。

3、薄荷清心茶：薄荷具有清涼退火的效果，加入降火氣的決明子，清涼解渴的檸檬馬鞭草，幫助消化的香蜂草和生津止渴的甘草，特別適合口乾、易口渴的人使用。同時，薄荷有疏肝解鬱的作用，非常適合易煩躁或緊張的人。

4.、薰衣草香茶：薰衣草能鎮定情緒、緩解焦慮，加入清熱解毒、降火氣的七葉膽，以及使口氣芬芳的檸檬馬鞭草，促進新陳代謝的丹參與菩提，還有促進排便順暢的決明子，特別適合夏季想輕盈一下的朋友，不僅降火氣，還能促進新陳代謝。

充足水分不可少

1、退火湯品：綠豆湯、薏苡仁湯和蓮子湯能退火、減少口臭和口破。綠豆清熱解毒，薏苡仁健脾去濕，蓮子補脾胃、安神，三者結合全面降火氣。

2、充足水分：每天至少喝2000CC的水，保持身體水分充足，有助於退火和健康。中醫認為，適量飲水能滋陰潤燥，防止體內積熱。

3、五穀類食物：多吃五穀類食物，促進大便正常排泄，減少便秘引起的火氣和口臭問題。五穀有健脾益氣、調養身體的功效，有助於氣血運行，防止積熱。

調整飲食降火氣 維持身體陰陽平衡

夏季炎熱，火氣大容易困擾著我們的生活。通過中醫理論指導下的飲食調整，我們可以有效地降火氣、提升健康。選擇合適的蔬菜和水果，如絲瓜、苦瓜、水梨、哈密瓜等，搭配綠豆湯和花草茶，既能消暑解熱，又能維持體內陰陽平衡，如果能再多點運用花草製成的養生茶、則更能清爽過一整個夏天。

(本文授權轉載自食力)