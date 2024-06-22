心血管疾病患者 1天1蛋較恰當

營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。（圖／123RF）

營養師提醒，如果想要天天吃蛋的話，一天一顆比較恰當，不見得每個人都適合吃到兩顆，尤其對心血管疾病 患者是一大挑戰，尤其不建議，和奶油一起炒的歐姆蛋等料理方式，或者太鹹的滷蛋等。

台大醫院營養室主任陳珮蓉說，雞蛋 屬於蛋白質的一種，基本上一天吃一顆，多吃不建議，吃到兩顆對膽固醇、心血管疾病患者更是比較有挑戰性，可能導致血脂控制不好，且長遠下來，甚至可能對腎臟造成負擔。

陳珮蓉指出，整體而言，每日蛋白質建議攝取六至七份，一顆雞蛋就是一份，多吃一顆蛋就會壓縮到其他其他蛋白質來源，如牛奶 、優格、深海魚類，或豆漿、豆腐等植物性蛋白。

針對烹調方式，陳珮蓉表示，如果是心血管疾病患者等，需要限制飽和脂肪攝取的人，料理時不建議跟奶油一起炒，如歐姆蛋、烘蛋等；血壓太高不建議滷蛋滷太鹹，因為鹽分含量太高會影響血壓。

陳珮蓉指出，水煮蛋、植物油煎的荷包蛋、蒸蛋等，都是滿適合的料理方式，也可以製作番茄炒蛋，或和小黃瓜、櫛瓜等蔬菜一起烤；半熟蛋則可能有衛生安全風險，否則沒煮熟可能導致細菌性感染危機，原則上還是煮熟為佳。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉同樣提到，預防沙門氏桿菌，一定要記得煮熟，光是蒸蛋就有很多作法，可以用蛋液取代澱粉，例如常見的獅子頭使用到的麵粉、藕粉等，就可以改用蛋液替代。