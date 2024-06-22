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指甲別剪太短 3招治療甲溝炎

王志堂／樂生療養院一般外科主任
修剪腳趾甲時，指甲兩側靠近甲溝處如果修太短，可能會受傷導致感染，進而引起走路疼痛；示意圖。（圖／123RF）
修剪腳趾甲時，指甲兩側靠近甲溝處如果修太短，可能會受傷導致感染，進而引起走路疼痛；示意圖。（圖／123RF）

走路對每個人來說是一件稀鬆平常的事，但當腳趾出了問題，就會對生活產生影響。最近常遇到因腳趾在美容院修剪指甲後，甲溝感染發炎的病患，他們大多在修剪腳趾甲時，將指甲兩側靠近甲溝處修短，且愈修愈短，最終因修不到甲溝深處或是硬挖而受傷導致感染，進而引起走路疼痛。

也有不少人因為腳趾甲變形（嵌甲）導致指甲刺入甲溝，引起甲溝炎。一般人稱的凍甲又稱「嵌甲」，意指腳趾甲兩側的甲溝因指甲變形、修剪不當或是外力導致指甲與甲溝旁邊的皮膚不當的摩擦甚至刺入皮膚內，因感染而導致甲溝發炎，會造成紅腫、疼痛，反覆性感染或形成化膿性肉芽組織增生。

發生凍甲的原因，包括家族遺傳性捲甲、先天甲面過寬或趾骨發育異常、穿著不合適過緊的鞋子、指甲修剪不當、灰指甲、乾癬、末端腳趾血液循環不良導致指甲變形、外傷或不當的外力造成大拇指不當的擠壓等。

甲溝炎的治療，有非侵入性、侵入性與指甲矯正等三大方式：

1.非侵入性治療：在甲溝發炎處擦藥膏或口服抗生素及消炎藥，也可以利用膠帶黏貼、棉球填塞甲溝來隔絕指甲對甲溝傷口的碰撞，對於甲溝有化膿性肉芽腫的患者可用硝酸銀化學燒灼肉芽組織，以達到收斂、殺菌效果。這種非侵入性治療，不會疼痛，適合輕微甲溝炎患者，但治標不治本，改善程度有限且復發機率高。

2.侵入性治療：即是甲床重建術，利用摘除部分指甲與燒灼部分指甲生長點基質，讓甲板面積縮小，減少指甲向外壓迫，雖然術後兩、三天會因疼痛而造成行動上的不便，卻是一勞永逸的方法。

3.指甲矯正治療：利用矯正器線圈旋緊後，以反作用力的原理，扳平捲曲的指甲並改善指甲面曲度，矯正過程並不影響日常生活，但矯正的時間長且矯正器的費用昂貴。

無論接受哪一種治療，正確的指甲保養非常重要，除了不要穿不合腳的鞋子，平日在修剪指甲時，應把指甲最前端白色部分保留住1毫米以上，且前端應剪平，而非剪成角形或弧形；雙腳皮膚保濕、減少硬皮發生，每天沐浴清潔甲溝時可用手將甲溝旁的肉稍往外撥，可減少指甲刺入的機會。倘若指甲出現不適或有異狀時，應尋求專業的醫師進行評估及治療，才能讓腳趾頭健康陪您走更遠的路。

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