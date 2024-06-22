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痛風患者宜忌口 飲食3不1多

記者廖靜清
痛風的主因為「高尿酸血症」，若未及時治療及控制飲食、生活作息，會引發急性或慢性的痛風關節炎；示意圖。（圖／123RF）
痛風的主因為「高尿酸血症」，若未及時治療及控制飲食、生活作息，會引發急性或慢性的痛風關節炎；示意圖。（圖／123RF）

一名55歲男性，半夜睡覺時痛醒，發現腳踝和腳掌關節處腫起來，又紅又熱，幾乎難以下床走動，緊急就醫診斷原來是痛風發作。因痛風就醫的人數逐年增加，可見受到飲食習慣精緻化影響，攝取過多含普林的食物所引起。

營養師王姝穎說，痛風發生的原因為普林（purine）代謝異常，體內長期尿酸過高，引起「高尿酸血症」，久了之後，尿酸鹽在關節處沉積形成結晶，引起發炎疼痛。許多患者形容：「痛起來要人命，甚至腫到沒有辦法穿鞋、走路。」病發時間常在晚上與清晨，所以患者無法入睡或被痛醒。

痛風的主因為「高尿酸血症」，若未及時治療及控制飲食、生活作息，會引發急性或慢性的痛風關節炎，而痛風一旦發作，終身都會受到影響。

想要減少痛風復發的機會，王姝穎表示，可以從藥物、均衡飲食、生活作息、改善肥胖下手，幫助降低尿酸。痛風急性發作期，可使用非類固醇消炎止痛藥、秋水仙素及類固醇等藥物治療；長期控制痛風則是使用降尿酸藥品，抑制人體內的普林轉換成尿酸。

喝酒、吃海鮮鍋 易發作

王姝穎強調，喝酒會阻礙尿酸排泄，而甲殼類、貝類的普林含量很高，含有果糖的飲料也會增加尿酸濃度，都容易誘發痛風發作。

所以若是食用海鮮火鍋，加上飲酒、喝含糖碳酸飲料，這一餐就會讓普林值爆表，特別是煮火鍋的湯含有大量肉類與海鮮，喝多了會增加痛風危險。

「忌口」是痛風患者的飲食原則，王姝穎建議，掌握「三不一多」口訣：不要喝湯、不要喝酒、不喝含糖飲料、多喝白開水。

每天至少喝2000㏄的水，多攝取全穀雜糧類、蔬菜水果，有助於排出尿酸；牛肉、豬肉、羊肉屬於高普林食物，不妨改為多食用豆類、豆腐、豆漿等植物性蛋白質食物。

痛風4個階段 製表／廖靜清
痛風4個階段 製表／廖靜清
食物普林高低 製表／廖靜清
食物普林高低 製表／廖靜清

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