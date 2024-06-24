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農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

潘勛
食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）
食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

有個問題在許多家庭廚房裡爭論不休，那就是烹飪鮭魚片之前，要不要先清洗？現在美國農業部(USDA)食品安全檢查局公共事務專家卡羅色斯(Meredith Carothers)出面表示，為了避免感染因洗鮭魚而衍生的食安問題，最好方式就是「完全不要洗」。

「Parade.com」報導，所謂清洗鮭魚片，便是在魚片上頭用水洗滌。卡羅色斯表示，如果你選擇烹飪鮭魚片之前一定要清洗，那麼洗之前要先確定完全洗淨水槽並消毒，洗完再做一次。即便照著做了，還是有散播病菌之虞。

農業部2019年「食品安全消費者研究專案」(Food Safety Consumer Research Projec)報告說，洗滌禽肉的人當中，六成洗完或沖完，水槽中仍有細菌；更叫人擔心的是，就算他們仔細清洗或消毒水槽，14%仍有細菌。因為清洗及消毒很困難，實在沒辦法確定細菌已經除掉，所以最好就是完全別洗。

洗鮭魚就跟洗雞肉一樣，可能汙染水槽、鄰近的碗盤甚至你自己；大概沒人願喝沾到鮭魚汁的水而生病，然後交叉給家人。

你在烹飪鮭魚時想知道魚肉有沒妥當料理，最簡單的方法就是測溫；鮭魚肉內部最低來到華氏145度就完全料理好了。

除掉表面水分用拍的

有沒有什麼特別的料理方式，要求要先洗鮭魚肉呢？卡羅色斯建議唯一的料理方式，便是你想除掉魚肉表面的水分，可以拍一拍。

有些文化相信，洗肉類、魚類可以確保乾淨、純淨，例如很多加勒比海裔人家會用醋、萊姆或檸檬來沖洗要料理的肉類及魚類，除掉多餘的殘渣及軟化肉質。另一種原因是世代相傳。既然祖母都洗她的魚類、雞肉了，那麼後代也該照著做，「但很抱歉，祖母錯了。」

過去洗滌肉類、魚類是想除掉任何肉眼可見的髒垢或血漬，但美國食品安全綱領已奉行很久，倒不是要大家都拋棄文化信仰，只是出於食安角度，專家說得很清楚，「肉類及魚類不必洗」。

專家建議買養殖鮭魚

此外，專家通常建議買養殖的鮭魚，因為野生鮭魚帶菌的風險較高。買的時候，先確認一下是否經過急速冷凍，譬如，是否貼有｢生魚片級」、「壽司級」、「適合生食」等標記，雖然這些標記不等於法律保障，至少表示賣家認為生吃很安全。

辨別魚肉新不新鮮的方法

最後，教你一手辨別魚肉新不新鮮的方法：肉質是否堅韌？摸起來有沒有彈性？聞起來是不是有股自然鮮味，不是太過腥的味道？如果魚肉變得軟趴趴黏答答，顏色轉灰，還是別下肚為妙。

農業部

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