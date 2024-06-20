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艾草、香茅、驅蚊草…居家種防蚊植物 多半無效

李青縈
除蟲菊是殺蟲劑常見成分，也是蚊香、電蚊香常見成分。(本報資料照片)
除蟲菊是殺蟲劑常見成分，也是蚊香、電蚊香常見成分。(本報資料照片)

Q：衣服顏色深或淺，會吸引蚊子嗎？

蚊子比較喜歡暗色系衣服，因此穿著白色、淺色衣物可以達到驅蚊效果。深色對蚊子來說具有保護色，因此蚊子較喜歡待在黑色處，穿深色衣服相對增加被叮咬的機會。

Q：植物萃取的精油、防蚊液有效果嗎？

天然植物萃取的精油，部分沒有防蚊效果，部分則是效果有限。特別提醒，台灣常用的「樟腦油」並沒有防蚊效果，用多了還會有神經中毒的疑慮，民眾使用上應該多注意。建議選擇經過政府機關檢驗核可的防蚊液，如敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）等，確保防蚊效果。

Q：居家種植防蚊植物，可以減少蚊子嗎？

標榜驅蚊效果的植物不少，如艾草、香茅、貓薄荷、迷迭香、驅蚊草等。在環境中種植防蚊植物，並不會有太多防蚊效果，除非是萃取出植物內成分，如檸檬桉等才會有效果。

在環境中種植防蚊植物，並不會有太多防蚊效果，除非是萃取出植物內成分，如檸檬桉等才...
在環境中種植防蚊植物，並不會有太多防蚊效果，除非是萃取出植物內成分，如檸檬桉等才會有效果。圖為艾草。(本報資料照片)

Q：防蚊液有哪些成分，人人都可使用嗎？

常見的防蚊藥劑分為三類：一類是含有待乙妥／敵避（diethyltoluamide）的防蚊藥劑，一類是含有派卡瑞丁，另一類則含有伊默克（IR3535）。

根據台灣疾管署建議，成人可使用「敵避」濃度不超過50%的防蚊液；孩童則建議使用濃度10%至30%濃度的藥劑；兩個月以下的嬰兒不適用，建議以外在遮蔽替代，如：蚊帳、長袖衣物等。另外，派卡瑞丁和伊默克僅適用在兩歲以上的幼兒。

防蚊液建議噴灑在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。另外，防蚊藥品中敵避、派卡瑞丁或伊默克的濃度與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，一般來說，較高濃度能提供較持久的防蚊保護，因此流汗較多就需要補擦防蚊液。

Q：捕蚊燈一開始很厲害，用一段時間會失效？

捕蚊燈以電擊式占多數，利用燈管發出蚊子眼睛光譜最敏感的波長，誘捕蚊子進入捕蚊燈內，觸碰網內的高壓電並擊斃。然而，捕蚊燈的使用效果會根據蚊子種類而有不同，例如白線斑蚊在白天出沒，外面的陽光比捕蚊燈還強，晚上時白線斑蚊又不活動，因此就沒有辦法透過捕蚊燈捕捉。

陳錦生說，捕蚊燈對於熱帶家蚊等夜行性蚊子比較有效，一般而言，夜行性昆蟲對於波長372奈米的紫外光吸引力較強；埃及斑蚊喜歡綠色燈光，有的蚊子用白色燈光就可以誘捕，而市售捕蚊燈光為節省成本，有時候會使用藍光燈管，效果就沒有那麼好。

使用捕蚊燈有時候會聽到很多「啪」的聲音，但其實真正抓到的蚊子數量很少，大多是其他昆蟲。

Q：除蟲菊對寵物有害，驅蚊前後該怎麼做？

除蟲菊是殺蟲劑常見成分，也是蚊香、電蚊香常見成分。魚和貓的體內缺乏可以分解除蟲菊的酵素，會造成傷害。因此點含有除蟲菊的蚊香或使用殺蟲劑時，必須要將魚缸的蓋子蓋好、打氣機關掉，或是把寵物移出去，等到30分鐘後、充分通風再復原環境，讓寵物進入空間。

寵物 默克

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