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體溫、血型、氣味…哪種人容易被蚊子咬？

李青縈 諮詢／長榮大學名譽教授陳錦生
公蚊不會叮咬人類，僅有母蚊為了刺激卵巢發育才會吸血。(圖／123RF)
公蚊不會叮咬人類，僅有母蚊為了刺激卵巢發育才會吸血。(圖／123RF)

Q：公蚊吃什麼維生？母蚊為什麼要吸血？

「吸血」並非蚊子存活的要件，蚊子是以吸食糖水、攝取植物汁液維生，而且公蚊不會叮咬人類，僅有母蚊為了刺激卵巢發育才會吸血，以攝取額外蛋白質。因此，若母蚊子沒有交配，也不會叮咬人類。

Q：蚊子飛進室內又打不到，會叮咬人幾天才死掉？

一隻蚊子可以叮咬人類的天數約為20多天。蚊子一生周期約20至30天，母蚊子的壽命較長、約1個月，公蚊約20多天。另外，氣溫也會略微影響生長周期，冬天氣溫較低，新陳代謝慢，蚊子的壽命會比較長一些。

蚊子從卵孵化到成蟲階段，約需要一個禮拜到10天，成蟲後順利交配的母蚊才會叮咬人類，吸了血後，刺激卵巢發育，進而產卵。雌蚊子的一生不會只叮人一次，可能要4至5次，至少要吸到半飽後，卵巢才會開始發育，吸血充足的蚊子約可產卵100多顆，未充足的狀況下約產70至80顆卵。

人類釋放的二氧化碳是吸引蚊子的主要原因。(圖／123RF)
人類釋放的二氧化碳是吸引蚊子的主要原因。(圖／123RF)

Q：為什麼我常被蚊子咬？跟血型、體溫有關嗎？

蚊子叮咬的對象，主要選擇是依據「二氧化碳」的釋放，體溫確實也會影響到蚊子的叮咬選擇，但血型卻不見得有關。

人類釋放的二氧化碳是吸引蚊子的主要原因，會在「長距離」的狀況下吸引蚊子靠近，例如睡覺呼吸吐出來的二氧化碳、運動完體內二氧化碳濃度高等狀況，容易吸引蚊子接近。然而，每個人體質不同，吸引近距離的蚊子，關鍵是在皮膚上的化學物質，汗裡面有胺基酸、乳酸、尿酸，也有很多細菌以及其代謝物。

以「夜市人潮」比喻，長距離吸引，就像人一窩蜂前往夜市一樣，蚊子則是感受到二氧化碳所在，因而蜂擁前往；近距離吸引則是在夜市攤位聞到不同味道，有人想吃臭豆腐，有人則被鹽酥雞吸引，每個人身上會散發不同味道，進而吸引蚊子，而不同體味會吸引的蚊子種類也不盡相同。

然而，血型並不是決定蚊子叮咬喜好的依據，有的研究說O型血容易被叮咬，也有人說A型血會吸引蚊蟲，其實跟血型沒有關係，重點是還是皮膚上的化學物質。

另外，體溫確實也會影響蚊子的喜好，但不是體溫高就會獲得蚊子「青睞」，體溫高的人若在冷氣房中久待，皮膚溫度偏低，也不會吸引蚊子。蚊子最喜歡的溫度是攝氏36.5度（華氏97.7度），但仍會受個人身體散發的味道等綜合影響。

Q：家住10樓卻有蚊子，蚊子能飛這麼高？

蚊子也會搭電梯。蚊子種類繁多，每種蚊子習性不同，例如，冬天常見的地下家蚊一般出沒在地下室污水槽，但是可能跟著民眾搭乘電梯到樓上去，因此上到8至10樓都有可能，不一定是自己飛上去。

Q：被咬了該怎麼止癢？什麼情況要就醫？

被蚊子叮咬是人體的免疫反應，如果沒有很嚴重的搔癢，可以使用綠油精、萬金油等藥膏，也可使用有抗組織胺的藥劑止癢，否則抓破皮恐二次感染。如果出現嚴重反應，如紅腫發燒等，就得就醫。

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