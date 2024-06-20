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常熬夜？脾胃也受累，喝 「粥、補湯」是脾胃的特效藥

王柳青、翟煦／聯經提供
「粥」是脾胃的特效藥，示意圖（取材自pexels.com@Cleo Vergara）
「粥」是脾胃的特效藥，示意圖（取材自pexels.com@Cleo Vergara）

常熬夜，脾胃也跟著受累

熬夜在現在越來越普遍。有些人熬夜是為了加班工作，有些人熬夜則是報復性娛樂，白天工作學習太累了，晚上就想放縱，好像不熬夜，這一天都白過了一樣。夜深人靜，四下無人，萬籟俱寂，給人一種看似自由的感覺。

可如果你想要健康長壽，就千萬別被這種自由的假象蒙蔽了。熬夜，就是脾虛的催化劑。

李東垣在《脾胃論》裡說：「勞倦則脾先病，不能為胃行氣而後病。其所生病之

先後雖異，所受邪則一也。」《黃帝內經．素問．舉痛論》裡也說：「勞則氣耗。」

過度耗費心力體力，就會讓脾胃勞累過度，使人胸悶氣短，反應遲緩，消化不良，食欲減退。

所以我們要勞逸結合，累了就睡，不要為了趕工作或享受娛樂，成宿熬夜，傷害自己的身體。而且我們認真想一想，真的有什麼事是值得我們熬夜的嗎？有什麼事是我們不做天就會塌下來的嗎？晚上不加班，公司就會倒閉嗎？少看一會兒短影音，明天就沒得看嗎？問題的答案顯而易見。

中醫專家徐文兵老師說過一段話：「如果用生命去博取名利、地位、金錢，如用隋侯之珠，射千仞之雀。什麼是隋侯之珠？古代珍珠是很貴的，獻給隋侯的珍珠又大又圓。你拿那麼寶貴的珍珠去打鳥，而且那個鳥飛得那麼高，在千仞之上，打不到的可能性很大。你去打這個，不值得啊。這就是一個價值觀的問題，值與不值的問題。端正了對生命的態度，再講方法論。」

人生在世，功名利祿如過眼雲煙，只有自己的身體，是時時刻刻伴隨你的，所以我們要努力讓身體健康。不要為了追逐一些虛無縹緲的東西，丟掉最基礎的健康，要少熬夜，多休息，照顧好自己。

如果因為特殊原因要熬夜，那麼至少要保持愉快的心情。熬夜的時候容易餓，可以吃一些澱粉含量少的食物，搭配富含蛋白質的食物，比如豆漿、雞蛋，來補充體力。不要吃餅乾、甜點之類的零食，因為這些零食不僅會對腸胃帶來負擔，還會讓你感覺昏昏沉沉，降低效率，夜就白熬了。

總之，不是非熬夜不可的情況，最好不要熬夜。按照自然的規律來工作和休息，該睡就睡，身體才會慢慢恢復，第二天也會更有精神。透支身體，偶爾一兩次看不出有什麼問題，但日積月累，一定會體現在身體上。

調養脾胃吃什麼？

如果你常年忙於工作，無奈只能「起居無定時，吃飯無定量」，那麼經常喝一些養生粥，會對脾胃有幫助。「粥」是脾胃的特效藥，比如薏苡仁粥可以健脾和胃，紅棗粥能夠補血、保護肝臟，小米粥能補中焦（上腹部）血，黨參粥能補氣健脾。下列兩種湯就很適合熬夜的人：

蓮子桂圓湯

食材：蓮子及桂圓各30克、紅棗20克、少量冰糖。

作法：

1蓮子洗淨去心，桂圓去殼去核，紅棗洗淨對半切開去核，然後把它們一起倒入鍋裡，加清水。

2大火煮沸，轉小火再煮20分鐘，加兩三塊冰糖，即可食用。

功效：有補養氣血、健脾和胃的效果。

《排濕養脾，不生病、不顯老：吃對代謝食物、排出體內濕氣，改善失眠、掉髮、肥胖的中...
《排濕養脾，不生病、不顯老：吃對代謝食物、排出體內濕氣，改善失眠、掉髮、肥胖的中醫健脾全書》（圖片提供／聯經出版）

（本文出自《排濕養脾，不生病、不顯老：吃對代謝食物、排出體內濕氣，改善失眠、掉髮、肥胖的中醫健脾全書》，聯經出版／王柳青、翟煦，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）

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