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重訓不只增肌 幫助甩開疼痛也調劑身心

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負重訓練可增加肌肉量，專家建議，如遇瓶頸可嘗試換健身菜單；示意圖。（圖／123RF）
負重訓練可增加肌肉量，專家建議，如遇瓶頸可嘗試換健身菜單；示意圖。（圖／123RF）

你也想要擁有健康身材嗎？重訓近年來成為了一大熱門健身運動方式，使用負重的器材，像是啞鈴、槓片等，對肌肉施壓，除了可以有效雕塑身材之外，也可以幫助提升身體基礎代謝率。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤「重訓好處」話題的網路聲量表現，整理出六大重訓好處排行。

針對「重訓好處」的相關話題討論，其中最常被網友提及的項目就是「增加肌肉量」，透過使用啞鈴、進行負重動作刺激肌肉，進而達到增加肌肉量的效果。

網上也常見網友互相交流重訓經驗，就有網友曾發文表示自己健身遇到瓶頸期，肌肉量都上不去，為此就有專家提醒「剛開始接觸重訓對身體肌肉量的提升會很有感，但是中期可能會有瓶頸期，重點在持之以恆」，安慰肌肉量增加幅度不大的網友別氣餒，可以嘗試參考其他網友的菜單，或是諮詢專業教練協助來最大化健身效率。

另一項備受網友熱議的重訓好處是「體態矯正」，就有網友反應自己因為工作緣故久坐，又因坐姿不良導致身體出現下背痛、腰酸、脊椎間隙變窄等身體警訊，後來靠著深蹲硬舉慢慢改善，引起其他網友熱議，紛紛分享自身透過重訓改善體態的心得，如「我就是靠深蹲改善椎間盤突出」、「原本下背、腰真的每天痛到不行，有重訓加上伸展真的好很多」網友也提醒，若想透過重訓改善體態，在使用器材時，切記要量力而為以及確認動作正確度避免運動傷害。

重訓除了可以有效改善體態、瘦身之外，其中一項常被網友提及的隱藏版好處就是「調適心情」，許多人表示可以從持續重訓而增加的重量發現身體素質提升之外，還能透過運動釋放累積的壓力。此外，重訓能夠達到舒壓的效果也引起網友共鳴，不少人直呼「下班第一件事是去健身房反而不是回家」、「重訓完的按摩真的超級紓壓，全身都輕輕的」，表示重訓對於調劑身心很有幫助。

平時有健身的習慣嗎？若是正在找一個能夠持之以恆的運動的話，不妨嘗試看看重量訓練。

（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=63222

重訓可有效改善體態、瘦身，還能調適心情；示意圖。（圖／123RF）
重訓可有效改善體態、瘦身，還能調適心情；示意圖。（圖／123RF）

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