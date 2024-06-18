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肌肉疼痛、疲勞…缺硒小心神經退化性疾病

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人體需要補充微量元素「硒」，可維護大腦功能和預防神經相關疾病；示意圖。（圖／123RF）
人體需要補充微量元素「硒」，可維護大腦功能和預防神經相關疾病；示意圖。（圖／123RF）

隨著全球人口高齡化趨勢日益明顯，對於老年健康的關注與日俱增，阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化性疾病，以及身體抗發炎議題更是受到民眾關注，在預防神經退化和抗發炎的營養醫學方面，人體必需微量元素「硒」的補充，對於維護大腦功能和預防神經相關疾病，逐漸受到重視。

硒元素 與阿茲海默症有關

台灣品心診所神經內科醫師林邵臻指出，微量元素硒對於人體發揮作用的部位很多，以神經系統為例包含腦部、腸胃道、肺、肝、腎臟、生殖系統、甲狀腺、免疫系統等，其中在骨骼肌裡占了大約30%至50%，當身體缺乏硒時，會優先保障腦部和甲狀腺所需使用的硒含量，取用身體其他器官的硒來做補充。

此外，硒還具有抗氧化的功效，有助於減輕氧化壓力對神經系統的損害。林邵臻解釋，硒會在體內進一步合成為硒蛋白，研究顯示，硒蛋白能夠幫助清除腦內的氧化壓力，從而延緩神經退化的進程。相關科學研究也指出，硒元素與多種神經相關疾病，如阿茲海默症、帕金森氏症等，具有密切關聯。

缺乏硒 免疫力下降易生病

林邵臻進一步說明，如果身體缺乏硒，可能會出現像是肌肉疼痛、疲勞、免疫力下降而容易生病等狀況；若是長期嚴重缺乏硒，容易導致免疫系統異常，造成不該活化的地方過度活化，進一步造成腫瘤增生等病變。由於硒無法由人體自行合成，需要透過額外補充，因此若營養不均衡的人便很容易缺乏硒。

林邵臻舉例，素食者容易缺乏硒，是因為硒雖然可以透過食物攝取，如巴西堅果和豆腐，但大多數仍存在於動物性食材，如鮭魚、蝦、雞肉、牛肉等。此外，生病和經常需要接觸重金屬的工人，因身體處於大量消耗硒的狀態，除了透過食物的攝取外，建議在經過醫師進行血液或尿液檢測評估後，額外透過高純度活性硒口服補充劑或硒營養針劑點滴來補充。

口服劑 相較食物容易攝取

林邵臻提到，相較於食物攝取，口服補充劑更方便於控制劑量和吸收，不過通常對於正在化療的癌症患者，或是因糖尿病造成的周邊神經痛等患者而言，口服補充劑的效果沒那麼顯著，此時會以營養點滴治療補充硒，並搭配其他可修復神經的維生素B群等各種營養素綜合治療，幫助患者減緩神經痛的感覺。

口服和點滴雖然都能補充硒，但作用到身體的方向不同，建議民眾還是要諮詢了解營養學的專業醫師評估治療。最後，林邵臻提醒，通常在治療前，會依據患者的年齡、體況和生活習慣做綜合評估，必要時搭配臨床血液或尿液檢測，確認是否需要補充硒，再根據個人狀況進行客製化補充。

（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=63149

醫師提醒，身體如果缺乏硒，可能會出現疲勞、免疫力下降而容易生病；示意圖。（圖／1...
醫師提醒，身體如果缺乏硒，可能會出現疲勞、免疫力下降而容易生病；示意圖。（圖／123RF）

阿茲海默症 檢測 免疫力

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