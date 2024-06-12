端午後患者增2成 老翁只吃2小顆五穀粽血糖飆180急送醫

醫師林建良（右）建議，吃粽子時可先吃蔬菜，助消化也降低粽子食用量。（台中醫院提供）

端午連假剛過，許多人放縱嗑粽、聚餐，歡樂過後出現「端午節 症候群」。台灣台中一名68歲阿公，吃了二小顆五穀粽就血壓飆高到180急送醫；衛福部台中醫院統計，近日門、急診湧入腸胃不適 、上吐下瀉，或是血糖飆高身體不適就醫患者，就醫患者比平日增加約2成。

台中醫院急診室主任徐莉瑋說，每年端午節前後，因為腸胃不適就醫民眾都會明顯增加，今年端午連假前後就醫患者也增加2成，提醒民眾如出現胃痛、上吐下瀉、腸絞痛症狀應立即就醫。

台中醫院新陳代謝科醫師林建良舉例，今年碰到一名罹患糖尿病的68歲阿公，他原本就愛吃零食點心等，血糖控制不穩定，端午節想說吃五穀粽可能比較安全，沒想到才吃兩小顆，隔天飯前血糖就飆到180，嚇得趕快找醫師求助。

林建良說，每到端午節，很多民眾應景吃肉粽，但肉粽本身屬於糯米類，口味重油脂高且難消化；傳統粽子一顆200克熱量約500大卡，若加上干貝、鮑魚等大型粽，熱量甚至可能高達1000卡以上，即使是一般認為比較健康的五穀粽，熱量依舊高，民眾過節吃粽子還是要特別當心。

林建良指出，端午節過後很多人家中可能還有很多粽子，建議吃粽子時應該搭配一些助消化的香蕉、高麗菜等蔬果，且用餐時可以調整順序，先吃蔬菜讓自己有飽足感後再吃粽子，這樣不但助消化也可降低粽子食用量。

林建良表示，粽子是國民美食，隨時都可以吃到，不要因為過端午節就多吃，建議還是淺嚐感受過節氣氛就好。