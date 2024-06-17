我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

喝酒後反胃嘔吐 6食物可緩解 3種不要吃

健康醫療網
酒精會刺激腸胃蠕動運作，導致胃酸分泌增加並可能傷害胃黏膜，喝酒後也要避免吃油膩、過酸或辛辣的食物，以免胃部更不舒服；示意圖。（圖／123RF）
酒精會刺激腸胃蠕動運作，導致胃酸分泌增加並可能傷害胃黏膜，喝酒後也要避免吃油膩、過酸或辛辣的食物，以免胃部更不舒服；示意圖。（圖／123RF）

工作交際應酬，幾杯黃湯下肚後，許多人會有胃部不適的問題。台灣腸胃科醫師鄭泓志也提到，常常有民眾向他詢問「喝酒後胃不舒服、反胃，有哪些食物可以幫助緩解？」因此，醫師整理了6種酒後適合吃的食物，但也提醒民眾飲酒過量必定會影響消化系統正常運作，應適可而止避免對身體造成過度負擔。

酒精影響腸胃蠕動、消化

為什麼喝酒之後常會感到胃部不適呢？鄭泓志醫師表示，這是因為酒精會刺激腸胃蠕動，導致胃酸分泌增加並可能傷害胃黏膜，同時也會影響食物在腸胃道內的消化吸收速度，因此喝醉後常會感到噁心、嘔吐或腹瀉。

除了胃部不適外，飲酒還會造成許多問題，鄭泓志醫師提到，喝酒可能還會導致身體脫水、電解質失衡，而且肝臟在代謝酒精的過程中，也會消耗較多的營養素，因此喝酒後常會感到頭暈、口乾舌燥、注意力不集中或有宿醉的狀況。

喝酒不僅會影響胃，還會產生許多不適症狀，鄭泓志醫師建議，這時可以適當補充以下食物幫助緩解不適：

雞蛋

喝酒會影響胃，還會產生許多不適症狀，醫師建議酒後適合吃雞蛋、燕麥等食物，幫助緩解...
喝酒會影響胃，還會產生許多不適症狀，醫師建議酒後適合吃雞蛋、燕麥等食物，幫助緩解不適。（圖／123RF）

雞蛋含有豐富的蛋白質、維生素B群，對於修復酒精可能造成的身體組織損傷很有幫助。像蛋白質能幫助修復胃黏膜損傷，並分解成胺基酸，促進肝臟解毒、代謝酒精；而維生素B1、維生素B2和葉酸等B群維生素，則會在代謝酒精的過程中被大量消耗，因此適當補充也可以幫助解酒。

燕麥：

燕麥是一種溫和、容易消化且富含蛋白質、膳食纖維、維生素B6、鈣、鐵和β-葡聚糖的食物，有助於緩解酒精引起的胃部不適，並能促進消化系統恢復正常功能。

香蕉：

香蕉： 香蕉富含鉀、鎂、色胺酸，由於喝酒時容易流失重要電解質，因此可吃香蕉迅速...
香蕉： 香蕉富含鉀、鎂、色胺酸，由於喝酒時容易流失重要電解質，因此可吃香蕉迅速補充鉀、鎂離子平衡電解質。（圖／123RF）

香蕉富含鉀、鎂、色胺酸、澱粉且容易消化。由於喝酒時，人體容易流失重要電解質，造成脫水問題，因此可以吃香蕉迅速補充鉀、鎂離子平衡電解質。

薑茶：

薑具有自然的消炎、鎮痛特性，有助於緩解酒精引起的消化不良，並舒緩噁心、嘔吐等症狀。此外，薑茶有助於促進血液循環，減輕酒精引起的頭痛。

清雞湯：

雞湯富含維生素、礦物質和蛋白質，可以補充因飲酒而流失的水分、電解質流失，而且溫熱的湯可以暖胃，能緩解因酒精而引起的胃痛。

水：

水可以稀釋胃內過多的胃酸，減少對胃黏膜的刺激並緩解胃灼熱、噁心、嘔吐等症狀。而且酒精具有利尿效果，會導致身體流失大量水分，適量補充水分可以防止因脫水而引起的頭痛、疲勞和乾燥等不適感。

酒後別吃油膩、過酸、辣

另外，鄭泓志醫師也提醒，除了要適當補充上述食物外，喝酒後也要避免吃油膩、過酸、辛辣的食物，以免胃不舒服的狀況更加嚴重，此外如果不適感持續存在或症狀嚴重，建議仍應儘快尋求專業醫師診斷，以確保沒有更嚴重的健康問題。

雞蛋

上一則

日本關西6縣市手足口病拉緊報 疾管署：「1類人」赴日小心

延伸閱讀

專家建議搭飛機前別喝酒 「三要素」恐成致命組合

專家建議搭飛機前別喝酒 「三要素」恐成致命組合
養生／增肌減脂 雞胸肉不是唯一

養生／增肌減脂 雞胸肉不是唯一
少量酒精也有害 醫警告：小酌變豪飲 酒害後勁看這

少量酒精也有害 醫警告：小酌變豪飲 酒害後勁看這
養生／缺蛋？2類食物輕鬆攝取蛋白質

養生／缺蛋？2類食物輕鬆攝取蛋白質

熱門新聞

營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。（烏日林新醫院提供）

45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死 保命關鍵曝光

2024-06-13 05:20
當北約飛行員完成跳傘表演時，總統拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。（取材自YouTube）

拜登G7峰會放空、對無人處詭異比讚 專家籲類似個案家屬注意3大指標

2024-06-15 17:14

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案