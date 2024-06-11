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高溫警報 日常散步、戶外活動防曬劑不是一罐用到底

記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署提醒，除搭配防曬產品外，也避免上午10時至下午3時間暴露在陽光下。（記者賴昀岫／攝影）
衛福部食藥署提醒，除搭配防曬產品外，也避免上午10時至下午3時間暴露在陽光下。（記者賴昀岫／攝影）

台灣氣象署發布高溫資訊，天氣炎熱，中午前後台北市地區為黃色燈號，在這種天氣狀況下，防曬就相當重要，衛福部食藥署提醒，除搭配防曬產品外，也避免上午10時至下午3時間暴露在陽光下，並搭撐傘、戴帽子等物理性防曬。

食藥署在臉書粉專「TFDA化妝品安全使用」指出，太陽光根據波長有短而長，可概分為紫外線、可見光及紅外線等，紫外線（UV）的波長覆蓋範圍為100至400nm，UVA為315至400nm，不防曬的話，深入真皮層、造成肌膚老化、變黑；UVB為280至315nm，會使肌膚曬傷、變紅、暗沉；UVC則為100至280nm，多數被隔絕在大氣層中，對肌膚影響較低。

食藥署提醒，想要預防紫外線，除了減少曝曬，要搭配物理性防護用品，避免上午10時至下午3時間，曝露在陽光下；出門可適時撐陽傘、戴帽子、戴太陽眼鏡，穿長袖衣服防曬；塗抹適當防曬劑，以防止肌膚曬傷及曬黑，日常散步、購物選擇SPF15至30就足夠；陽光下輕鬆的戶外、休閒活動等，選擇係數較高及具有UVA防護功能的產品；烈日下與水上活動，選擇係數較高、 具有UVA防護及抗水功能的產品。

食藥署指出，市售的防曬劑，主要作用原理分為透過吸收紫外線，將紫外線轉換成其他能量釋放出來的「 化學性防曬 」，以及透過折射、反射紫外線達到防曬功能的「物理性防曬」。

針對防曬劑上的各種防曬效能標示，食藥署說明，「UVA」常見的標示方式「PA+」、「★」、「UVA」、「broad spect」；「UVB」常見的標示方式為「SPF」，PA為人體測試 (in vivo) 結果，透過比較有塗抹防曬化粧品與未塗抹者，曝曬紫外線後，在皮膚產生黑化下測得，以「+」號表示效能，最多可標示四個「+」。

抗水性標示部分，常見的標示方式「water resistant」、「very water resistant」，依實驗結果分別為抗水（water resistant）40分鐘、非常抗水（very water resistant）80分鐘等，UVA防護效能常見標示方式，包含PA+、UVA circle、broad spectrum等。

日常散步、購物選擇SPF15至30防曬劑就足夠；烈日下與水上活動，選擇係數較高、...
日常散步、購物選擇SPF15至30防曬劑就足夠；烈日下與水上活動，選擇係數較高、 具有UVA防護及抗水功能的產品。（取材自TFDA化妝品安全使用粉專）

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