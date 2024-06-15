魚子醬、橄欖油...避買10大假食物 4招可防陷阱

高級食材魚子醬，因過度捕撈導致價格更高；示意圖。（圖／123RF）

許多常見食物，真的都是真材實料嗎？像是章魚燒裡面真的有章魚嗎、蟹肉棒的成分真的有蟹肉嗎、魚子醬是用什麼的魚子做的？對此，台灣營養師高敏敏表示，我們日常吃的很多食物，其實很多都是「掛羊頭賣狗肉」。她整理10種常見被偷天換日的食物，若沒特別注意，很容易落入假食物陷阱。

高敏敏整理10種常見食物，裡面的食材可能都被偷天換日，悄悄換成我們意想不到的食材。以下「假食物」你吃過幾個？

1.帕瑪森乾酪：可能是廉價起司+纖維素

多數的帕瑪森乾酪通常是廉價起司＋很便宜的纖維素。

2.章魚燒：裡面可能是魷魚

曾經就有報導指出業者為了節省成本，將章魚換成較低價的魷魚。

3.魚子醬：可能是鱒魚或鮭魚卵

高級食材魚子醬，是用野生的鱘魚卵製成，但因過度捕撈導致價格更高，因此市面上就出現了鱒魚、鮭魚的卵，顏色通常是紅色、金黃、咖啡 色。

4.鮪魚罐頭：可能是鰹魚製成

「鮪魚罐頭可能用鰹魚製作」，兩者皆屬於鯖科鮪屬。

5.鱈魚：可能是油魚

鱈魚肉質雪白細嫩、富含多種維生素，但價格也相對高。而油魚的肉會呈現黃白色，通常會標示為「圓鱈／扁鱈」、「智利海鱸／大比目魚」，但營養師提醒，油魚含有人體無法消化的蠟脂，有些人吃了之後會出現腹瀉。

6.蟹肉棒：可能是魚漿＋澱粉＋大豆粉

雖然叫蟹肉棒，但其實裡面可能連蟹肉都沒有。可能適用不同種魚肉製成有彈性的魚漿，其餘則是調味料、大豆等等混合物。

7.即溶咖啡粉：可能是咖啡渣混合澱粉

你以為即溶咖啡粉的成分只有咖啡跟糖嗎？即溶咖啡粉內可能包含穀物、焦糖、澱粉、麥芽、無花果……等成分。

8.楓糖漿：可能是煎餅糖漿

根據居家雜誌Real Simple的報導，真正的楓糖漿會在瓶子成分註明，因此標示有「煎餅糖漿」則不含有真正的楓糖漿。

9.松露油：可能是橄欖油+合成化學品（二甲硫基甲烷）

松露本身就是很珍貴且昂貴的食材，只要灑一點在料理上就會增加香氣；不過由於松露價格很高，很少商家會真的用黑松露去製作松露油，大多都是橄欖油+化學用料製成。營養師建議，若想吃松露，還是選擇直接享用，畢竟花了錢當然也要視覺感受一下呀!

全球有高比例的特級初榨橄欖油，據報導都可能添加了廉價油；示意圖。（圖／123RF）

10.特級初榨橄欖油：可能是廉價油（大豆油／花生油）

美國就曾有特級初榨橄欖油是以大豆油組成的案例，而根據「富比世 」報導，全球有高比例的特級初榨橄欖油，也都可能是加了廉價油。

對於市面上充斥著多種假食物，該如何避免？高敏敏傳授4招避免吃進假食物訣。

1.選擇商家：跟信譽良好的食品商家購買

2.檢查標示：購買前仔細閱讀食品成分表

3.觀察外觀：認識食材外觀，篩選對的食品

4.分散風險：不要限定購買特定品牌或食物

看完以上高敏敏整理常見的10種假食物，你吃過哪幾種呢？高敏敏提醒，食安問題經常藏在我們日常生活中，如果擔心這些食物陷阱，務必在購買之前仔細研究營養成分標示，或者詢問賣家、品牌方，才不會吃到假食物還不自知，不僅會讓你花冤枉錢，嚴重恐導致腹瀉，影響身體健康。