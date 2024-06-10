求孩子長高打斷腿骨長更快？ 醫曝5大後遺症別錯誤期待

骨科醫師建議，「運動」是最好的長高良方，尤其是阻力運動。示意圖。(本報資料照片)

為了拚長高的機會，有人會選擇用劇烈的方法，利用骨骼延長術增加3至7公分。台灣長庚醫院骨科 主治醫師葉文凌表示，骨骼延長術又稱為「斷骨增高手術」，原理是截斷腿骨，並在裡頭安裝一支金屬棒，再慢慢將金屬棒延長，「光是聽起來就很恐怖了，真正執行又是一項痛苦療程，而且超多併發症 」。

葉文凌說，骨骼延長術不是近年才興起的醫療技術，國內30年前就已經有了，主要是治療先天性畸形、外傷造成的長短腳，術後需要長達數個月的復健過程，而這項手術對有經驗的骨科醫師並不困難，但重點術後可能出現神經損傷、步態改變、運動能力下降，甚至引發血栓、腿骨生長中斷等後遺症。

葉文凌強調，骨骼延長術能成功長高3公分，至多不超過7公分，過去有許多民眾「貪心」，一次想要長高10公分，此已嚴重違反生理機制。國外也常見患者一次打斷腿骨想增高，卻適得其反的案例，反而造成傷口感染，引起骨髓炎、肌肉萎縮。

骨頭可以利用金屬延伸，但是血管、神經不行；做完手術後，還要適應架固定器生活，行動完全受到限制。葉文凌呼籲，骨骼延長術是種迫不得已的醫療行為，用於疾病治療，一般人不應隨便嘗試，也不應有增高的錯誤期待。

葉文凌建議，「運動」是長高的最佳良方，尤其是阻力運動，如打球、跳繩，此類運動多加入跳躍動作，以刺激生長板，幫助促進分泌生長激素，以增強骨骼發育。