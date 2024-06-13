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4招護腎 不亂吃保健食品

廖靜清
肥胖是慢性腎臟病危險因子，要維持理想體重，應謹慎食用紅棗、葡萄乾、鳳梨乾等高鉀食物；示意圖。（圖／123RF）
肥胖是慢性腎臟病危險因子，要維持理想體重，應謹慎食用紅棗、葡萄乾、鳳梨乾等高鉀食物；示意圖。（圖／123RF）

你有慢性腎病嗎？想要護腎，除了健康飲食、規律運動、正常作息之外，千萬不可隨便吃保健食品、來路不明的中草藥，藥膳進補也會增加腎臟負擔。

曬乾的紅棗及經過低溫烘焙的黑棗，是養生藥膳的最佳食材，且具有讓湯頭甘甜的作用。台灣台中中醫師公會榮譽理事長曹榮穎表示，紅棗、黑棗是慢性腎病患者的飲食禁忌，包括葡萄乾、鳳梨乾都屬於高鉀食物，要謹慎食用。

曹榮穎強調，鉀離子有助於降低高血壓，但是腎臟病患者如果攝取過量，會出現血鉀過高，導致全身無力、心律不整。

如何在日常生活中降低及預防腎病的發生，可從以下方式著手：

1.遠離肥胖 運動代謝

肥胖是造成慢性腎臟病的危險因子，要維持理想體重，把BMI值控制在18.5~23.9之間；每周至少運動2至3次、每次20至30分鐘的適度運動，透過運動改善代謝，加速排除尿毒素；更要戒菸、酒，抽菸者的洗腎風險是一般人的近2倍，也會讓血糖難以控制。

2.均衡飲食 適量喝水

坊間的十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞等藥膳，腎臟病患者應與中醫師討論，不適合體質的中藥會使邪氣留滯，不宜隨意進補。尤其要避開食用楊桃、香蕉和柿餅等含高鉀的水果。日常飲食應均衡且清淡易消化，少鹽、少調味料、少加工品，減低腎臟負荷。應適量喝水，每天飲水量可以自己體重的公斤數乘以30估算。

3.遵從醫囑 不信偏方

吃中藥會傷腎是錯誤觀念，亂買來路不明的藥材補身才是傷腎主因；服用藥物應諮詢及遵從醫藥專業人員指導，不濫用止痛藥、不聽信偏方草藥、不亂吃減肥藥。

4.自我監測 定期健檢

原發性腎絲球腎炎需長期監控追蹤與治療，可避免病程惡化。糖尿病患者要做好血糖控制，糖化血色素<7%；高血壓患者血壓低於130/80mmHg。平常要觀察尿液型態，包括排尿頻率、尿液顏色、味道、尿量，注意是否有血尿或泡沫尿。

想要護腎，不可隨便吃保健食品、來路不明的中草藥，小心藥膳進補會增加腎臟負擔。（圖...
想要護腎，不可隨便吃保健食品、來路不明的中草藥，小心藥膳進補會增加腎臟負擔。（圖／123RF）

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