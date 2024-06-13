我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

含糖紅茶當水喝 胖男誘發糖尿病

簡慧珍
患者聽醫院個案管理師衛教糖尿病飲食。（記者簡慧珍／攝影）
患者聽醫院個案管理師衛教糖尿病飲食。（記者簡慧珍／攝影）

一名36歲男子最近一年日夜頻尿，睡眠品質下滑，求醫檢驗發現醣化血色素接近正常值的一倍，醫師追根究柢原來他在餐飲店工作，都喝店家免費供應的含糖紅茶，很少喝水，加上糖尿病遺傳體質、肥胖等高風險因子而誘發糖尿病。

台灣衛福部彰化醫院家醫科醫師郭馨鎂表示，從男子求診過程發現頻尿先到泌尿科看診，檢查不是泌尿系統出狀況，轉介到家醫科，檢測血糖才知醣化血色素達13%（正常值4.0～5.6%）且已尿糖，微蛋白尿達42 mg/Dl（正常值小於30mg/dL），確診糖尿病。

郭馨鎂表示，通常血糖過高會出現尿糖，尿糖代表腎臟的腎絲球過濾液的糖過多，腎小管無法全部吸收，從尿液排出；尿蛋白過高代表腎臟受損，無法好好留住蛋白質而隨尿液排出。換言之，男子的糖化血色素非常高，已經嚴重到開始破壞腎臟。

郭馨鎂說，王姓病人有家族糖尿病史，飲食沒節制，愛吃炸物，含糖飲料當開水喝，身高180公分、體重110公斤屬於肥胖體型，這些高危險因素釀成不到40歲就罹患糖尿病；糖尿病常見多吃、多喝、多尿的三多症狀，他以多尿顯現，拖了一年才就醫，幸好服用藥物控制血糖，頻尿症狀已明顯改善。

個案管理師邱小佳表示，該男子經過衛教後，除了服藥控制也改掉喝含糖飲料的習慣，每天喝3000毫升以上的開水、下班運動，嚴格執行飲食管理和規律作習，才能減緩對腎臟的傷害。

檢測

上一則

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

延伸閱讀

「中草藥」易傷腎嗎？正確吃中藥 養腎護腎

「中草藥」易傷腎嗎？正確吃中藥 養腎護腎
俄州狠母每日餵汽水+配方奶 4歲童滿口蛀牙、糖尿病致死

俄州狠母每日餵汽水+配方奶 4歲童滿口蛀牙、糖尿病致死
胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心
守護糖尿病健康 全面防護併發症 首選野花蜂膠

守護糖尿病健康 全面防護併發症 首選野花蜂膠

熱門新聞

研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
專門研究藍區的作者發現，史上四個藍區都有一個共同點：在水邊。圖為日本沖繩示意圖。(Pexels)

快看世界／世上4個長壽老人最多地 都有這個共同點

2024-06-11 12:14
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？