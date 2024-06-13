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檸檬水不助減肥 生活三招更剷肉

潘勛
營養師指出，檸檬水只是檸檬酸加水，並無減肥奇效；示意圖。（圖／123RF）
營養師指出，檸檬水只是檸檬酸加水，並無減肥奇效；示意圖。（圖／123RF）

網路充斥減肥竅門，檸檬水就常被提到，但專家說，檸檬水只是天然檸檬酸加水而已，無法助人減肥，只有注意膳食及運動，人才能減重

營養學家卡洛琳‧湯瑪森(Caroline Thomason)表示，喝了檸檬水容易想上廁所，而上廁所前後都量體重的話，肯定會覺得變輕了，倒不是因為喝了檸檬水減重。

湯瑪森表示，喝檸檬水減肥這個迷思起源何處，她並不曉得，但身為營養師敢說，「天下沒有神奇食物或飲料，可以助人減少體脂肪」。

檸檬水裡有維他命C以及鉀元素，有些研究認為，三餐飯前喝水，有助於飽足感，於是少吃一些。但專家表示，水裡加了檸檬汁，並沒有特別之處能有助於人體減重。

對於有心減重的人，湯瑪森建議可由以下的生活方式小調整做起：

一是運動：每周走路、肌力訓練幾次，另有氧運動增加到150分鐘。

二是飲食：要著重在蛋白質，增加攝食的水果、蔬菜，用全穀類來取代精米細麵，三餐多攝取健康脂肪。

三是紀錄自己吃了什麼食物，更加了解你每天攝取多少熱量：雖說有些專家認為，太專注於追蹤每天熱量攝取，可能讓你三餐不正常吃，因此不怎麼建議去做，但湯瑪森指出，有記錄就有益於打造底線，了解自己的飲食習慣，顯然能幫你知道自己可以做哪些變化來減輕體重。

減重

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