「放下、學習、服務」掌握3方法 與快樂共老

要成為快樂老人，要先「放下」對家人的期望，積極安排好自己的生活；示意圖。(圖／123RF)

目前超過65歲的人，生於長於平均餘命只有60幾歲的年代，等到耳順之年才發現，原來「我可能活到85甚至100歲」，但要怎麼過最後人生，過去沒有典範，也未有人傳承，「台灣望年協會」兩年前在這個脈絡下創立，提倡自主老年，創會理事長曹愛蘭表示，要成為快樂老人，她有三個建議。

首先要「放下」，放下對兒女家人的期待，積極安排自己的生活，如果孩子很孝順要帶你出去玩，是額外的快樂；也要放下對財富與權力的渴望，不需想著還要賺更多錢，應該想的是，「此生已很豐盛的我，怎麼去幫助別人？」

第二是不斷學習。老年得以安心幸福，在於即便到老仍能學習，有能力規畫好生活，成為自立老人。除了財務規畫、生活計畫，也要跟家人討論希望生病後怎麼被照顧，甚至喪葬儀式、遺產分配。

第三是服務社會。當一個對社會、對他人有貢獻的人。例如曹愛蘭和幾位關心老年生活的朋友成立「台灣望年協會」，定期舉辦免費的快樂班，唱歌、跳舞、畫畫，誰有什麼專長就來分享，「做一些有意義的事，一群朋友一起做，妳不覺得自己在等死，那這樣的人生、這樣的老去，很快樂。」

除了自主老年，協會也希望透過訓練生活秘書，讓剛退休 、健康有活力的初老者，兼職成為生活秘書，服務行動不便的老老者，既能和社會保持連結，也能在少子化的未來，可以做到老人互助。