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端午吃粽注意3點 降低熱量、避免腹痛找上門

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

粽子是華人在端午節不可或缺的美食，來一顆粽子香噴噴，後面好幾天都出現在飯桌上，厭倦了就放入冷凍庫裡封印到過年。

台灣食藥署提醒，包粽食材選購要注意，原料要完整包裝且標示清楚，若是購買散裝的南北貨，要進一步檢查外觀、顏色、氣味；料理前，雙手及乾貨食材都要清洗乾淨。另外，粽子包好後應充分加熱，並趁新鮮食用；若需儲存超過一天以上，建議以冷凍保存，但也仍應盡速食用完畢，不要放置冷凍庫太久。

粽子到底怎麼吃？該吃多少剛剛好？其實除了傳統注意事項外，近年也有許多人發表食材的替代方案，不丟失南北各自傳統味的前提下，可以解決以往高熱量、高脂肪和高糖分等問題，好吃又健康。

一顆傳統肉粽熱量約500大卡，一顆豆沙粽也有380大卡，因此食用上要留意不要過量食用、減少沾醬、以全穀雜糧替代糯米、搭配蔬果纖維一起食用，促進腸胃道消化。

一、健康食材替代方案

糯米替代品：紫米、五穀米、糙米代替糯米，增加纖維攝取，幫助消化。

低脂肉類：用雞胸肉、魚肉等低脂肉類取代傳統的肥豬肉，減少脂肪攝取。

少糖餡料：甜粽中可以用低糖紅豆沙、無糖綠豆蓉等低糖餡料代替高糖食材。

天然調味料：用天然香料和香草代替過多的鹽和醬油，減少鹽分攝取。

加入蔬菜：在粽子中加入香菇、胡蘿蔔等蔬菜，增加營養均衡，提升纖維攝取。

二、傳統粽子常見問題

熱量過高：通常使用糯米、豬肉、鹹蛋黃等高熱量食材，容易導致攝取過多熱量。

脂肪含量高：粽子中的肥肉和油脂含量高，增加膽固醇和心血管疾病風險。

糖分過多：甜粽子常加入大量紅豆沙、蜜棗等高糖分食材，對血糖控制不利。

鹽分超標：鹹味粽子使用大量鹽醃製食材，過多的鹽分攝取對腎臟和血壓有負面影響。

難以消化：糯米難消化，可能引起腸胃不適，尤其是腸胃功能較弱的人群。

高血壓、高膽固醇或有心血管疾病的人，建議避免食用鹹蛋黃、五花肉等飽含脂肪與膽固醇都很高的食材，並減少使用鈉含量較高的沾醬。

三、吃粽過量常見症狀

消化不良：過量食用粽子常引起腹脹、胃酸逆流等消化不良症狀，如果腹痛嚴重，建議前往就近醫療院所腸胃科就診。

血糖波動：糖尿病患者食用過多甜粽可能導致血糖波動，加重病情。

高血壓風險：鹽分高的粽子增加高血壓風險，對心血管健康不利。

體重增加：高熱量粽子容易導致體重增加，過量攝取可能引發肥胖相關疾病。

膽固醇升高：高脂肪粽子增加血液膽固醇含量，增加心臟病和中風風險，心血管疾病患者或年長者建議少吃。

如果出現持續性的腹脹、胃痛或胃酸逆流，應該到附近醫院就診腸胃科提供醫療建議，不要立即躺下，保持站姿或坐姿，避免再飲食或喝水增加腹壓，每次食用粽子的份量不宜過多，建議控制份量，一餐只食用一個粽子，避免過量，搭配均衡飲食，搭配清淡蔬菜湯或沙拉，減少油脂和熱量攝取。

注意「粽」觀全局，連假最重要的是身體健健康康，讓美食點綴佳節，選擇合適的食材和烹調方法，適量食用，才能既享受美食，又維持健康。

【本文授權轉載自健康醫療網

高血壓 心血管疾病 端午節

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