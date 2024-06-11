食物中毒 吃中藥區分急性期、緩解期

中醫師提醒，食物中毒如需催吐，深按足三里穴及梁丘穴位有助排除食積；示意圖。（圖／123RF）

食品安全問題始終備受關注，中醫師周大翔表示，食物中毒常見症狀包括腹痛、腹瀉、嘔吐、脫水等等症狀，中醫在治療用藥上會區分「病發急性期」及「緩解期」來給予適合的藥物，以幫助病人緩解症狀，調理身體腸胃機能。

食物中毒是指因吃入含病原性微生物、有毒化學物質等食品，引起的腸胃系統症狀疾病，且可從「食品中毒案件」找出2人或2人以上攝取相同的食品，而發生相似症狀及檢驗出相同致病來源物質。

周大翔說明，食物中毒常見症狀包括腹痛、腹瀉、嘔吐、脫水、小便減少、發燒、頭痛頭暈、虛弱及意識變差等等，嚴重時伴隨血便或膿便，同時依病人體質及腸胃機能健康程度、引起食品中毒的致病種類、吃入多少被汙染的食品量等等因素，決定中毒症狀涵蓋範圍及嚴重程度。

中毒恐致死 別誤認為腸胃炎

一般食物中毒症狀通常會持續1至3天，較嚴重則會持續7至10天，極少數患者腹瀉嚴重，可能會脫水導致血壓降低，引發暈眩、意識模糊、持續高燒。周大翔示警，這時就得評估是否需要住院，若民眾攝入有毒特別物質也可能會致死。

食物中毒會引發腸胃症狀，讓外界容易誤認為是腸胃炎，周大翔解釋，一般腸胃炎發生原因可能與平日腸胃機能較弱有關，加上壓力及環境變化等外在因素，吃入的食物超過腸胃負荷功能，造成腸胃發炎產生症狀。

臨床診斷上會如何辨識食物中毒與腸胃炎呢？周大翔表示，隨著衛生觀念進步，衛生習慣及醫療條件較佳的國家，食物中毒發生流行性機率較低，因此當患者有腸胃道症狀時，診斷上會先辨別近期攝入源頭食物的出處，症狀嚴重時醫院會採集體內病源體，判斷是否為細菌性、病毒性、或有毒物質引起。且中毒事件發生之後，大家也會因警訊推播迅速，減少攝入懷疑食物，以防止事件擴散。

中醫在治療食物中毒上可區分病發急性期及緩解期兩方向用藥，周大翔說明，急性期患者腹痛、腹瀉、嘔吐、脫水症狀急迫，常見處方包含葛根芩連湯、白頭翁湯等，並加減使用藿香、蒼朮、茯苓、芍藥等用藥，除能有效清熱降低腸胃發炎外，部分藥性可增加細菌病毒排出效率。

至於緩解期治療方向以顧護脾胃機能為主軸，周大翔提到，用藥包含四君子湯、理中湯、小建中湯等，透過健脾理氣來恢復腸胃消化及蠕動機能，同時因緩解期腸胃機能在急性發炎後，可能蠕動較差、腸內氣體較多，中藥還會搭配理氣藥材，如陳皮、砂仁、木香、枳實等來調理。

症狀發作 按足三里穴、梁丘穴

食物中毒症狀發作時，加重力道深按足三里穴及梁丘穴，可以緩解急性腸胃不適症狀。周大翔指出，足三里是足陽明胃經合穴，具有調理脾胃、和腸消滯、清熱化濕等功效，梁丘穴則是足陽明胃經郄穴，具通調胃氣，和中降逆功效。

周大翔也補充，若民眾因食物、酒精、或不潔食物停留於胃中，胃處於急性發炎狀態導致消化機能停擺而無法消化，這時只要重壓足三里穴及梁丘穴，達到適度「吐法」可緩解症狀，排除不當停滯的食積。同時民眾事後要記得補充適量水分及電解質，進食上攝取較容易消化類型食物。

食物中毒後，民眾在日常照護上有什麼需要注意的事情？周大翔建議，飲食上應選擇清淡食物，以少油、少糖、少加工的食材為主，避免刺激、辛辣、油炸等調味烹調方式，若攝取過多油脂會讓腹瀉加劇；甜的食物會增加滲透，恐讓腸道繼續腹瀉。另外，有腹瀉症狀發生者因身體水分及電解質大量流失，可適度補充稀釋的運動飲料及水分，並攝取蔬菜、水果補充維生素，至於飲食量可先減少一些，讓腸胃適度減量工作，配合休息以恢復身體機能。

隨著夏季到來，部分食物在高溫 下容易腐敗，民眾在食材保存及衛生處理上應該多加留意，若不慎吃下不新鮮的食物，或發生食物中毒症狀，一定要及時就醫，避免拖延病情。

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