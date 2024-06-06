濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導制

研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

平均10位美國人中就有1位曾受濕疹之苦，如今專家稱找到原因，一項新的研究顯示，鹹食會增加皮膚癢的復發機率，每多攝取一公克的鹽巴，發生濕疹的機率就提高22%。

每日郵報（Daily Mail）報導，專家認為鹽可以促進金黃色葡萄球菌（staphylococcus aureus）的生長，該細菌生活在人類皮膚上，是皮膚感染最常見的細菌，也是讓病患想搔抓的主因，並導致濕疹狀態惡化。

加州大學 的研究團隊檢視英國「人體生物資料庫」（Biobank）中21萬5千位30至70歲民眾的尿液樣本和就醫紀錄，從尿液樣本中可以算出一天攝取的鈉含量，就醫紀錄可看出是否患有濕疹及嚴重程度。

在24小時內從尿液中排出一公克的鈉診斷得到濕疹的機率11%，出現濕疹的機率增加16%，濕疹狀況很嚴重的機率增加11%。

研究團隊也檢視由1萬3千位成年美國人參與的健康和營養調查，發現每天多攝取一公克鹽巴，相當於半個茶匙量，得到濕疹的機率就增加22%。

根據統計，平均每10位美國人中就有1位曾受濕疹之苦，而濕疹在近年成為常見疾病，飲食等生活習慣是主因。食品藥物管理局的統計數據顯示，9成的美國人吃太鹹，而成人一天的鹽巴攝取量建議為2.3公克以下。

研究團隊認為，控制飲食中的鹽巴攝取量有助於對付濕疹。加州大學研究團隊的主持者阿布巴拉（Katrina Abuabara）說，大部分的美國人吃太鹹，應該要把每日鹽巴攝取量減至專家建議的每日攝取量。