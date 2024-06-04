黃仁勳整頭白髮自嘲「老又認真工作」 醫推估是這原因：基因導致

輝達創辦人黃仁勳60歲即一頭白髮，自嘲是老了加認真工作導致。（記者吳康瑋／攝影）

有AI教父稱號的NVIDIA創辦人黃仁勳 ，ˋ近期訪台參與台北國際電腦展引起一陣炫風，包括會前宴請台灣電子四哥高層、逛通化夜市買水果等，一言一行備受矚目。他被問及為何頭髮全白時自嘲，自己「老了又很認真工作」才生出一頭白髮。皮膚科醫師則表示，工作壓力確實會加速頭髮白化，但黃仁勳年約60歲，且多年前就是一頭白髮，此狀況更像是基因導致的「少年白」。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，導致頭髮變白的原因很多，多數情況非單一原因，不是努力工作、時常熬夜就會變白；以發生年齡區分，白髮可分為少年白、後天性白髮二種，前者是基因所致，民眾四、五十歲就出現白髮，後者則與年齡相關，50歲以後因黑色素褪化，頭髮逐漸由黑轉灰，由灰轉白。

「生活壓力、飲食習慣及睡眠等，會加速白髮發生，但只是一小部分原因。」趙昭明表示，不少企業成功人士頭髮仍然很黑，例如鴻海創辦人郭台銘 頭髮是灰黑交雜、台積電 創辦人張忠謀年紀很大頭髮才變白，黃仁勳則是60多歲就滿頭白髮，推論這與先天因素關聯性較大，並非工作壓力單一原因所致。

也有民眾認為，頭髮變白反應身體狀況不佳。趙昭明解釋，頭髮是由多種氨基酸及維生素等微量元素構成，頭髮營養不好也會導致其顏色加速變白，民眾若有全身性症狀，導致頭皮緊繃、血液、淋巴液循環變差，也會影響毛囊養分吸收狀況，讓頭髮變白，但個人體質才是主要原因。

中醫以兩側太陽穴班白是腎虛、頭頂白是脾虛等推論民眾身體狀況，趙昭明則表示，這並無科學根據，以統計學來看，多數男性的頭髮都是由兩側開始變白，這些民眾腎臟並沒有出現問題，所以白頭髮的位置無法反應內臟疾病。

坊間流傳「以形補形」概念，認為吃黑芝麻、何首烏就能減緩頭髮變白。趙昭明表示，以食物延緩頭髮變白或許在少數個案有效，但並無科學實證根據，且研究顯示，白髮與基因相關，並無有效治療方式，民眾若希望頭髮不要這麼快變白，建議維持正常生活作息、均衡營養飲食，避免身體早衰的情況即可。