逆齡料理 改善情緒、吃出免疫力

營養師提醒，麥片含有豐富色胺酸、維生素B群、膳食纖維等，有益身心健康；示意圖。（圖／123RF）

想改善焦慮情緒，營養師蘇韋霖指出，可以藉由「攝取含色胺酸等營養素食物」、「白天曬5到30分鐘太陽」、「節律運動」三妙招，幫助「幸福荷爾蒙」血清素分泌，當血清素分泌足夠的話，心情就會比較開朗、正向，免疫力 自然就會提升。

蘇韋霖分析，當一個人長時間處於慢性壓力之下，又因兒女、經濟等煩心事而情緒緊張、憂鬱，若加上高血糖、高血脂、高血壓 等慢性病糾纏，很容易造成身體氧化壓力，進而干擾身體免疫力，身體會加速老化，因此如果情緒能維持開朗、正向，經常紓壓，對免疫提升、平衡，就會很有好處。

「腎上腺素、多巴胺與血清素，是影響情緒、刺激交感神經作用的荷爾蒙。」蘇韋霖解釋，當一個人處於緊張狀態，便容易分泌腎上腺素，而多巴胺是「快樂荷爾蒙」，可讓心情保持愉悅，血清素則是「幸福荷爾蒙」，可幫助調節腎上腺素、多巴胺平衡，這些荷爾蒙、神經傳導物質正常運作、協同作用，情緒就會比較健康、平穩。

以血清素為例，若要促進血清素分泌，蘇韋霖建議，飲食可食用含色胺酸等食物，像麥片含有豐富色胺酸、維生素B群、膳食纖維等，對整體身心健康有好處。

血清素的分泌也與曬太陽、進行節律運動有關，節律運動是指健走等有規律節奏的運動，或腹式呼吸也是節律動作，當蘇韋霖指出，練習腹式呼吸，人的情緒可逐漸穩定下來。