屏東榮總鼓勵多走樓梯 樓梯間視覺改變帶來驚奇

屏東榮民總醫院邀日本知名國際多媒體藝術家大石曉規，在梯間繪製藝術塗鴉、微笑小天使與精神標語，將樓梯間原本單調的視覺感覺活潑化，增加走樓梯的樂趣。（屏東榮民醫院提供）

台灣屏東榮民總醫院為提倡運動習慣並響應節能減碳 政策，鼓勵醫護同仁、看病患者和陪病家屬多走樓梯，發想邀日本 知名國際多媒體藝術家大石曉規，在梯間繪製藝術塗鴉、微笑小天使與精神標語，將樓梯間原本單調的視覺感覺活潑化，不僅增加走樓梯的樂趣，還有心靈療癒效果；院方發現，改走樓梯的人這幾天變多了，

屏東榮民總醫院長吳東霖說，都市化社會建築物越建越高，電梯成了辦公大樓或住宅不可或缺的設備，醫學研究顯示，只要每天走樓梯、下樓梯約10分鐘，就有提高心肺機能、改善肌肉的效果，走樓梯需要發動不同肌群的肌肉，也是高效率、低衝擊的有氧運動，但對工作忙碌的醫護人員，多捨樓梯搭電梯。

「小改變就能帶來驚奇！」吳東霖說，為鼓勵大家多走樓梯，發想將醫療大樓樓梯間的單調感覺透過視覺藝術活潑化，一幅幅藝術塗鴉、微笑小天使與精神標語完成後，這幾天發現改走樓梯的人變多了，5日舉辦啟用活動，邀民眾與創作人大石曉規一起走樓梯，欣賞他的療癒系創作。

首次受邀在大型醫院繪畫創作的日本藝術家大石曉規說：將醫院樓梯畫滿微笑人物的愉快圖案，創造出任何人都可以開心、輕鬆使用的公共空間，是具有劃時代意義的新嘗試，「是我的重要使命，覺得很自豪」。