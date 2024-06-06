古早味麻薏湯補鈣鐵 降三高防骨鬆

麻薏葉的營養成分，包含β胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、酚類化合物、膳食纖維及鉀、鈣、鐵等多種礦物質。(本報資料照片)

夏天到了，古早味「麻薏湯」不僅是消暑聖品，豐富的營養成分能抗氧化、降三高 、幫助排便，鈣、鐵含量高，補血又能預防骨質疏鬆。

台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，麻薏（又名麻芛）是黃麻的嫩葉，主要集中栽種於台中南屯區，有獨特的烹煮方式，是屬於中部人特有的飲食文化。嫩葉摘採後，經過搓、揉、洗步驟，加入小魚乾、地瓜煮成湯，翠綠的「麻薏地瓜湯」甜中帶苦，冰過後淋在飯上是內行吃法。建議可以多加一份豆類或肉類、雞蛋 ，平衡蛋白質的不足。

麻薏原產於埃及，有「國王的蔬菜」之稱，相傳古埃及有位國王得了重病，吃下一碗黏糊糊的湯就痊癒，讚譽麻薏的營養價值。徐佳靖指出，麻薏葉的營養成分，包含β胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、酚類化合物、膳食纖維及鉀、鈣、鐵等多種礦物質。

麻薏有特殊的水溶性纖維，吃下肚會在胃裡形成凝膠物質，可控制餐後血糖上升、吸收膽固醇，對糖尿病、三高患者是飲食良方。膳食纖維可幫助排便，維護消化道健康；酚類化合物可抗氧化、清除自由基，有助於抑制癌細胞 的生成。

煮後黏滑的麻薏很適合長輩食用，入口滑順且補充水分，但徐佳靖提醒，麻薏湯的鉀離子含量高，腎臟病患者食用要節制，尤其又加了高鉀的地瓜，易造成血鉀過高，恐引發「高血鉀症」，出現全身無力、手腳發麻、心律不整等症狀。除了麻薏湯，她推薦一道私房料理「低脂雞肉麻薏麵線」供民眾參考。

簡單做 低脂雞肉麻薏麵線

材料：雞胸肉切薄片、蒜頭、蔥白、紅蔥頭酥、燙好麵線

作法：將蒜頭、蔥白炒香，加入水、麻薏、紅蔥頭酥、雞肉片煮熟，最後加入麵線及少許鹽巴調味即成。