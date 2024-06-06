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紫蘇整株可食用 4大功效抗發炎、補充礦物質

陳詩婷／康寧醫院營養師
韓劇的男女主角，經常拿紫蘇葉包韓式烤肉。(圖／123RF)
韓劇的男女主角，經常拿紫蘇葉包韓式烤肉。(圖／123RF)

韓劇的男女主角，經常拿一片葉子包韓式烤肉，那片葉子是「紫蘇葉」，又稱「韓國芝麻葉」。紫蘇葉醫食同源，含有多種揮發成分，如紫蘇醛、薄荷醇等，全株都可食用，葉子可以入菜、做染料，種子還能榨成紫蘇油，不過，紫蘇草酸含量高，多吃容易結石，適量即可。

1.調理脾胃

紫蘇可調理腸胃，是一味流傳千年的藥方。古代華陀看到水獺食用魚類感到不適，爬上岸吃了紫色葉子後很快緩解腹痛，後來遇到一群年輕人比賽吃螃蟹鬧胃疼，派人摘取同樣的葉子，搗成汁讓他們服下，才發現紫蘇治療腸胃不舒服的神奇之處。

因為紫蘇的紫蘇醛作用，具有促進胃液分泌、保護黏膜、增進食欲，刺激嗅覺神經的好處，當胃液分泌充足後，腸道自然能活化並提高菌相的完整性，所以有助整腸；紫蘇醛還具有抗菌與防腐的作用，可以幫助消滅食物中的細菌及病毒，所以日本人、韓國人吃生魚片等生食，經常會搭配紫蘇葉，可以消滅食物中的寄生蟲、病菌，還能增添風味。

2.視力保養

紫蘇的維生素A與β胡蘿蔔素含量相當高，β胡蘿蔔素是新陳代謝所必需的重要營養，配合紫蘇葉豐富的花青素，保健視力效果更好；協同維生素C的抗氧化作用，還能降低肌膚細胞受到紫外線的刺激，而造成的老化現象。由於維生素A與β胡蘿蔔素是脂溶性營養素，須搭配油脂調理，可以幫助身體吸收。

3.補充礦物質

小小一片紫蘇葉，礦物質含量相當豐富，每100克紫蘇葉，約含250毫克鈣，含量是牛奶的2.5倍之多，也含1.7毫克鐵、500毫克鉀，其中鈣質對骨骼、牙齒的礦化相當重要，鐵質則是血紅蛋白的重要成分，鉀則是有促進多餘鹽分排出的效果。

4.降低發炎

紫蘇最讓人稱奇的是富含木犀草素（Luteolin）。研究發現，這是一種植化素，因化學結構的關係，在體內具有相當強大的抗氧化活性，不僅可以中和自由基帶來的傷害、抑制產生自由基的酵素活性，而且還可以增強體內負責清除有毒物質的酵素系統，發揮抗氧化、減輕發炎的作用，能夠調節身體免疫功能，減緩類風濕性關節炎，改善損傷的心血管細胞，降低動脈發炎，進而預防心血管疾病

抗炎紫蘇葉Taco餅。( 製表／康寧醫院營養師陳詩婷)
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