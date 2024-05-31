什麼是低FODMAP飲食？怎麼吃能改善腸道症狀

腸道疾病和飲食與營養有關，腸激躁症患者可透過低FODMAP飲食來改善腹痛、脹氣等症狀；示意圖。（圖／123RF）

營養對人的成長和健康很重要，也與腸道疾病有關。研究發現，不同地區和飲食可能導致疾病流行的差異。腸道微生物群及其受飲食影響的方式正受到關注。慢性腸道病變中，症狀、疾病活動和飲食之間存在聯繫。飲食對疾病和症狀的發展很重要，因此被建議作為治療的一部分。

飲食、地區差異 影響微生物群組成

人體微生物群由細菌、古菌、真菌和病毒組成，尤其在腸道中非常豐富。這些微生物參與營養和免疫功能，受到基因、環境、飲食和生活方式的影響。微生物群的失衡可能導致多種疾病。

現代生活方式的變化，如：增加抗生素和疫苗使用、改善醫療保健、減少寄生蟲感染、飲食習慣的變化，被認為是腸道疾病日益增加的主要原因之一。飲食從早期就對微生物群的發展起作用，尤其是在開始吃固體食物時。

臺北市立聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師蕭玉雪指出，不同人群的微生物群組成受到飲食影響的差異很大。長期食用富含動物蛋白質和脂肪、低碳水化合物的飲食與擬桿菌屬較多有關，而富含簡單碳水化合物、較少動物脂肪和蛋白質的飲食則呈現相反的微生物群組成模式。非洲兒童的微生物群與飲食中含有較多植物衍生物和纖維相關，而歐洲人的微生物群則與含有較多碳水化合物、脂肪和蛋白質的飲食相關。這種飲食差異可能與炎症性腸病在非洲和西方國家不同的盛行率有關。

富含動物脂肪和蛋白質、低纖維的西方化飲食可能會導致腸道微生物群失衡，增加疾病風險。可發酵的碳水化合物、蛋白質和脂肪可以影響有益和促炎微生物以及短鏈脂肪酸的平衡，這些短鏈脂肪酸在能量調節、免疫和腸道功能中起著重要作用。腸道微生物群的調節也可以通過補充益生菌來實現，這些益生菌對腸道健康有益。

許多食物和營養素被研究是否與炎症性疾病如IBD（發炎性腸道疾病）有關，但還沒有確定特定食物或成分與炎症的直接關聯。然而，最近的研究顯示，富含動物蛋白的飲食可能增加發炎性腸道疾病的風險，而ω-3多不飽和酸則可能有保護作用。肥胖、代謝症候群與發炎性腸道疾病之間的關聯已被廣泛證實。含高飽和脂肪、乳製品和精製碳水化合物，且蔬菜、穀物和纖維含量低的飲食，增加了肥胖、高血壓和慢性腎病等疾病的風險，並促進腸道炎症和微生物群組成的改變。這種飲食被認為是西方國家自身免疫炎症疾病發病率上升的主要環境因素之一。需要進一步研究其與人類疾病發展之間的可能關聯。

腸激躁症 全球盛行率5％到20％

IBS（腸激躁症）是一種常見的功能性胃腸疾病全球盛行率約為5％到20％。它通常表現為反覆腹痛和大便習慣的變化。病因尚不完全明確，但可能與腸道微生物群的改變、對某些食物的過敏和不耐受、腸道通透性增加、黏膜的低度炎症以及長期使用抗生素有關。

超過三分之二的腸激躁症患者認為他們的症狀與特定食物（如牛奶 及其衍生物）有關，導致一些人避免這些食物。然而，目前沒有明確的證據表明特定食物或營養素與腸道症狀的觸發有直接關聯。即使如此，一些食物似乎與症狀的產生有關。

Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols (FODMAP) 可發酵性的寡糖、雙糖、單糖以及多元醇

解釋飲食如何影響腸激躁症的假設包括：纖維和碳水化合物吸收減少、肥胖的共病以及食物不耐受或過敏。其中，將腸道症狀與攝取含有FODMAPs的食物聯繫起來的研究最有前景。FODMAPs存在於某些水果、豆類、乳製品和人造甜味劑中，在腸道內發酵和滲透作用下可能加劇症狀。這些碳水化合物在結腸中被細菌發酵產生氣體，導致腸腔擴張。

低FODMAP飲食能顯著改善大約三分之二的IBS患者症狀，且反應時間可能只需1～2週。這種飲食比其他排除性飲食更靈活，允許患者選擇多種主要食物類別，減少對營養缺乏影響。最近的研究顯示，低FODMAP飲食能有效減少腹痛、脹氣和腹瀉等症狀。

透過飲食少吃辣 改善腸激躁症

目前，特別是對兒童而言，排除性飲食不是治療腸激躁症的首選方法。主要建議包括適當的營養（每天三餐定時進食）、足夠的水分補充（每天1.5～2公升）和限制可能引發疾病的因素，如酒精、咖啡 因、辛辣和高脂食物。事實上，已經證明酒精會改變腸道運動、吸收和腸道通透性。咖啡因增加胃酸分泌和結腸運動。辛辣食物中含有的辣椒素會加速腸道通過並刺激內臟疼痛感覺。每天攝入超過50克的脂肪與小腸運動減緩和直腸膨脹感增加有關，因此應該避免。

然而，如果症狀持續且正確的飲食習慣沒有改善，那麼應該考慮採用第二線方法。在這種情況下，根據目前的證據，低FODMAP飲食似乎是最合適選擇。

慢性便祕 與纖維攝取過少有關

蕭玉雪說，慢性便祕是指排便次數每週少於3次，持續一段較長的時間，一般盛行率約為16％。常見原因包括缺乏纖維、攝取蔬菜和水果不足，以及液體攝取不足。幸運的是，與飲食相關的便祕通常可以通過改善飲食習慣和生活方式來治療。

慢性便祕有3種不同類型：直腸排便障礙、慢傳輸便祕和正常傳輸便祕。這些類型之間以及與其他疾病（如腸激躁症）存在相當大的重疊。功能性便祕的發病機制通常是多因素的，涉及飲食、遺傳、腸道蠕動、結構和吸收，以及心理、生物和藥物因素。

研究表明，慢傳輸便祕患者對食物的反應表現為結腸和直腸的收縮活動較短，且強烈收縮較少。神經異常可能導致運動障礙和症狀發展。一項系統回顧發現，可溶性纖維（如洋車前子）可改善便祕症狀，增加排便次數，並減少排便間隔天數。富含可溶性纖維的飲食可以增加糞便重量，減少結腸通過時間，而低纖維飲食可能誘導便祕。因此，增加飲食中的纖維攝取是改善慢性便祕的有效方法。

功能性消化不良 如何排解？

功能性消化不良是一種常見的胃腸問題，表現為吃不多就感到飽、飯後腹脹或上腹痛，分為餐後不適綜合症和上腹痛綜合症兩類。這些症狀與飲食相關的因素，如攝取的總熱量、食物量、進餐次數以及對特定食物的心理反應等有關。

研究發現，在有些功能性消化不良患者中存在十二指腸嗜酸細胞增多，這可能與食物抗原有關，可能通過刺激黏膜免疫和增加腸道通透性發揮作用。許多患者認為某些食物，如富含發酵性碳水化合物的飲食、含糖飲料、水果、牛奶、小麥等，與症狀的發作有關。低發酵寡糖、雙糖、單糖和多元醇（FODMAPs）與腸激躁症之間的關聯已被廣泛認可，但需要進一步研究它們與功能性消化不良之間的關係。

麩質和FODMAPs可能會引發腸激躁症狀，而小麥中的α-澱粉酶／胰蛋白酶抑制劑（ATIs）可能與非乳糜瀉性麩質過敏症有關，這種疾病的症狀與功能性消化不良相似。目前的飲食建議主要集中在更頻繁地進食小份餐點和低脂肪飲食，因為脂肪可能會通過延遲胃排空和對胃腸激素的過敏反應來加劇消化不良的症狀。

飲食和腸道疾病相關 經常不適應就醫

雖然研究結果並非總是明確，但飲食和營養在慢性胃腸疾病的發展、症狀緩解以及改善患者生活品質中的作用不容忽視。飲食在各種胃腸疾病中的具體作用尚待完全理解，但許多證據表明，適當的飲食和營養控制可以預防和調節症狀。

近年來的研究顯示，「西方化飲食」與症狀惡化之間可能存在聯繫，因此建議患有任何胃腸疾病的患者控制動物脂肪和精製糖的攝入。針對炎症性腸病和腸激躁症等常見疾病，正在評估新的飲食方法和治療選項，如低FODMAP和克隆氏症排除飲食，這些方法顯示出一些有希望的結果。

然而，由於研究設計的差異和胃腸疾病症狀的異質性，研究結果存在變異。因此，需要進行更多研究，以確定每種疾病最有效的飲食方法，並評估不同食物和飲食對腸道平衡、長期飲食遵循以及患者健康的影響。

若您經常出現腹脹、腹鳴、腹瀉、便祕、腹痛、大便有黏液、解便時感覺未完全排乾淨等腸道症狀，有可能是腸激躁症。在進行診斷時，需要先排除明顯的腸道結構問題（例如透過大腸鏡檢查）或血液生化檢驗的異常，建議您前往醫院進行完整檢查，以確定診斷。

蕭玉雪建議，若確診為腸激躁症或功能性消化不良，飲食上可以採用低FODMAP飲食。對於慢性便祕的問題，建議增加充分的水分攝取，並增加可溶性纖維的攝取，以改善症狀。

(本文授權轉載自食力)