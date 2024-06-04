穴位按摩加食補 調理脾胃 夏季排濕消水腫

暑熱加上濕氣，容易使脾胃積濕，出現水腫、四肢沉重等症狀；示意圖。（圖／123RF）

夏天到了，暑熱加上濕氣，容易使脾胃積濕，當腸胃道因濕熱導致水分吸收不良、代謝不佳時，會出現頭暈、水腫、關節 僵硬、四肢沉重等症狀。台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，夏季可多利用排濕食補及按摩4穴位，調理脾胃並祛濕養生。

台灣氣候潮濕，夏日常見脾胃系統失調，主因是「腸胃濕熱」，導致身體處於慢性發炎狀態。林舜穀表示，腸胃濕熱者會感到消化不良，伴隨食欲不振；濕熱還會引起腹部不適，表現為腹痛或腹脹，且常伴有脹氣。更明顯症狀是大便溏泄，「溏泄」是指糞便呈現鬆散狀或接近水狀，與腹瀉不同，主因是腸道對水分及營養的吸收力變差。

按4穴道 消水腫兼調節內分泌。（圖／林舜穀提供、製表／廖靜清）

瘀滯在體內的濕氣稱為「濕邪」，當濕氣累積在脾胃，又常吃油炸、生冷食物，恐導致腸胃炎上身，以發燒、嘔吐、水狀腹瀉為主要表現。林舜穀推薦夏日排濕食補，可運用紫蘇、白荳蔻、魚腥草排除體內濕氣與多餘水分。可以紫蘇、檸檬、蜂蜜製成「紫蘇檸檬蜂蜜茶」，紫蘇具有解熱、消炎功效，加上檸檬的維生素C和蜂蜜的滋養，可增強免疫力 。

白荳蔻主要用於治療濕滯中焦，特別是當濕邪影響脾胃導致的脘腹脹滿、食欲不振等症狀，白荳蔻能改善消化系統的功能、減輕腹部脹滿的不適感，建議使用白豆蔻粉醃製雞胸肉後乾煎，釋放出風味。