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北韓「屎的迫降」 拿衣遮蓋 避讓傷口接觸

李青縈
南韓慶尚南道居昌郡，日前發現北韓故意施放裝有糞便、垃圾的空飄氣球。（取材自南韓慶南消防本部）
南韓慶尚南道居昌郡，日前發現北韓故意施放裝有糞便、垃圾的空飄氣球。（取材自南韓慶南消防本部）

南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，糞便中最常見的細菌如大腸桿菌、鬆脆桿菌，一般民眾若沒有傷口不需太過擔心，有傷口者則要特別留意，最好有衣物覆蓋。

路透報導，南韓軍方警告居住在北韓邊境附近的居民保持警戒，此前有媒體報導，發現90多個攜帶包括垃圾和糞便等物體的氣球，越境飄入南韓境內。

黃高彬說，糞便中的細菌多為革蘭氏陰性菌，常見的有大腸桿菌、鬆脆桿菌、肺炎克雷伯氏桿菌等，主要透過接觸感染；其他細菌如金黃色葡萄球菌、A型鏈球菌等，因為在大便中占比較少，透過空氣傳染的機會比較小。只要沒有傷口，就算接觸到糞便細菌通常問題並不大。

然而，黃高彬表示，如果是有傷口處接觸到病菌，感染治療上會比較複雜，仍要看糞便中的細菌為何，如果是高抗藥性的細菌感染，可能需要使用比較新或是複雜的抗生素治療，感染狀況嚴重者甚至會導致敗血症。

黃高彬提醒，民眾若有傷口，外出時要避免讓傷口接觸糞便，最好透過衣服遮蓋，回家後應把衣服確實清洗，身體、頭髮等也要洗乾淨，清洗乾淨前避免接觸眼睛、口、鼻。另外，他也說，最怕的就是間接接觸，糞便含水有重量，一旦掉下來破裂，糞便噴灑在物體表面很可能誤觸而不知道，被傳染的機率就會比較大。

南韓 北韓 氣球

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