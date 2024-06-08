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聰明替換 討厭蔬菜都也可以吃到營養

黃妙雲
營養師提醒，不想吃蔬菜可能是因為討厭某些蔬菜的氣味，建議可採用替換方式，吃到平常討厭蔬菜的營養；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，不想吃蔬菜可能是因為討厭某些蔬菜的氣味，建議可採用替換方式，吃到平常討厭蔬菜的營養；示意圖。（圖／123RF）

現代外食族普遍蔬菜攝取不足，容易有便祕、血糖偏高、肥胖等問題。營養師劉怡里提醒大家，每天至少要吃3份蔬菜，蔬菜1份大約是煮熟後半個飯碗的量，可以幫助腸道蠕動，排便順暢、穩定血糖，還可以降低體脂肪。

很多人以為「蔬菜」只有葉菜類，但其實蔬菜不是完全指「綠色」的才算蔬菜。劉怡里指出，有很多人不想吃蔬菜，可能是因為討厭某些蔬菜的氣味，例如苦瓜、茄子、紅蘿蔔、香菜、韭菜、秋葵、青椒等，建議可以採用「替換」的方式，就可以吃到平常討厭蔬菜的營養。

吃蔬菜有5大原則

1.每天吃至少300克蔬菜（1.5碗至2碗）。

2.食用當季蔬菜，選擇多種顏色蔬菜，可以得到最多植化素也最營養。

3.好吃的海帶、菇類、玉米筍都是蔬菜，不用一直強迫吃不喜歡的蔬菜，導致害怕蔬菜。

4.預防便祕的人，可以選擇食用地瓜葉、綠花椰菜、香菇、黃秋葵、黑木耳等高纖維蔬菜。

5.腸胃不適者，可以選擇吃高麗菜、小黃瓜、冬瓜、白蘿蔔等低纖維蔬菜。

難入口蔬菜取代法 製表／黃妙雲
難入口蔬菜取代法 製表／黃妙雲

劉怡里特別提醒，蔬菜和水果不可以互換，因為有些蔬菜經由烹煮，可以得到更多脂溶性的營養素，但若是同樣份數下，水果的醣量比蔬菜多3倍。所以蔬果都要均衡吃，才能維持健康的身體。

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