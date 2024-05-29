我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

小時候胖恐是真的胖 調查：7成青少年「一路胖到大」

記者鄒尚謙／台北即時報導
小時候胖真的不是胖嗎？研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人，且增加罹患非傳染性疾病的風險。示意圖。（本報資料照片）
小時候胖真的不是胖嗎？研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人，且增加罹患非傳染性疾病的風險。示意圖。（本報資料照片）

全球兒童肥胖問題持續加劇，而台灣兒童的肥胖問題同樣亟需關心，「小時候的胖恐怕是真的胖」。根據研究，有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人。台灣衛福部國健署提醒，暑假將至，別忘記維持良好的生活型態，多攝取天然及原型食物、少喝含糖飲料、規律運動及減少久坐等，避免小時肥胖造成日後身體健康的危害。

小時候胖真的不是胖嗎？研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人，且增加罹患非傳染性疾病的風險。世界衛生組織（WHO）指出，2022年全球5至19歲兒童及青少年中，超過3.9億人有過重或肥胖問題，已成為當前最需被重視的健康問題之一。

國健署長吳昭軍提醒，家長、兒童及青少年，面對即將到來的暑假，別忘記維持良好生活型態，多攝取天然及原型食物、少喝含糖飲料、規律運動及減少久坐等，才能元氣滿滿、體位健康不超標。

吳昭軍表示，不良生活習慣是造成過重和肥胖的原因之一。據國民健康署2017至2020年「國民營養健康調查」， 7至12歲、13至15歲及16至18歲兒童及青少年之過重及肥胖率分別為26.7%、30.6%及28.9%，平均約每3位兒童及青少年中就有一位有過重或肥胖的情形。

國健署參考WHO提出「終結兒童肥胖」報告，從媽媽懷孕開始提供產前檢查和衛教手冊等服務，並結合幼兒園、學校等跨單位資源推動飲食營養及身體活動，同時依照實證經驗，訂定「全民身體活動指引」、「肥胖防治實證指引」，讓專業人員也能參與協助推廣健康體位，建構友善環境。

國健署社區健康組研究員陳麗娟表示，研究顯示，學生在暑假期間生活型態會改變，包括每日久坐時間增加約5%、螢幕使用時間≥2小時者增加約6%、蔬菜及水果攝取量分別減少0.6份及1.1份、糖攝取增加約10克等，且BMI也有上升趨勢。

陳麗娟建議，家長可善用三方法，讓孩子的暑假健康不打烊，培養及維持良好生活型態，打造健康體位，輕鬆快樂的度過暑假。

方法一：天然又美味，原型少加工

善用「我的餐盤」六口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。多選擇天然、原型、少加工食材，如全穀及未精緻雜糧、南瓜、深綠色蔬果等。

方法二：多補充水分，減糖少負擔

炎炎夏日，大家喜歡喝一杯冰涼的含糖飲料，然而含糖飲料喝越多，身體負擔越大。「白開水」是最好的水分來源，可以加入少許檸檬片等水果，或加入茶葉泡製冷泡茶，讓白開水不只是白開水，又可以增加水分的攝取量。

方法三：快樂活動，減少久坐

WHO建議兒童及青少年每天都應累積至少達到60分鐘以上中高強度身體活動，並減少久坐時間及降低每日應少於2小時的觀看螢幕時間。有空不妨與家人、朋友相約公園打籃球、快步走或騎乘自行車。

WHO

上一則

遇小事就煩躁、疲倦 腎上腺恐出狀況

下一則

小吃店老闆久站雙膝磨損 醫提醒「16蹲」激跳也會引發關節炎

延伸閱讀

量血壓謹記722原則 高血壓可靠「3C」有效控制

量血壓謹記722原則 高血壓可靠「3C」有效控制
長者缺牙易營養不良 調整飲食質地可改善

長者缺牙易營養不良 調整飲食質地可改善
洛斯阿圖基督教學校學生數學競賽創佳績

洛斯阿圖基督教學校學生數學競賽創佳績
洛斯阿圖基督教學校 學生奧林匹克分區賽晉級全國賽

洛斯阿圖基督教學校 學生奧林匹克分區賽晉級全國賽

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

擊退濕疹搔癢 中醫緩解濕氣煩憂

2024-05-28 03:00
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。（記者劉星君／翻攝）

再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

2024-05-26 04:42

超人氣

更多 >
四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費