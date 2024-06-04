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「中草藥」易傷腎嗎？正確吃中藥 養腎護腎

廖靜清
中醫師表示，正確吃中藥，可以養腎護腎。（圖／123RF）
中醫師表示，正確吃中藥，可以養腎護腎。（圖／123RF）

吃中藥會傷腎嗎？許多人靠吃中藥調理身體，但又擔心長期吃中藥會傷身。台灣台北市中醫師公會翻轉「吃中藥傷腎」的錯誤觀念，強調中醫腎病成效的研究證實，中醫對糖尿病腎病的治療特別有效，以台灣為例，長期且正確使用中藥，對腎功能的保全有良好助益。

早期腎臟病 多數不自知

台灣中醫師陳潮宗表示，25年前的馬兜鈴酸事件，造成民眾對中藥的恐慌，台灣衛福部中醫藥司已於2003年明令公告禁用。政府對含馬兜鈴酸的中藥材嚴格管理，包括廣防己、青木香、關木通、馬兜鈴、天仙藤等，真正會傷腎的是「中草藥」，尤其是來路不明的草藥與藥酒、偏方。

以台灣為例，每8名成人就有1名發生腎臟病變，20歲以上成人的慢性腎臟病盛行率已達12%以上，且有超過9成的早期腎臟病患者罹病卻不自知。

陳潮宗強調，看中醫吃中藥可護腎，已有數據可以佐證，而且吃愈久、洗腎風險愈低。

台灣中醫於2020年開始執行「中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，藉由早期介入腎臟病治療，能達到減緩腎病惡化、延緩洗腎時程。只要配合醫囑、長期服用中醫醫療院所的藥方，能達到延緩慢性腎臟病第3、4、5期病人腎功能的惡化程度。

糖尿病是造成腎臟病的主要原因，關鍵是「血糖控制不良」，產生蛋白尿、造成腎絲球過濾率增加。以台灣為例，長期且正確使用中藥不只不傷腎，對腎功能的保全有良好助益，包括對糖尿病腎臟病的治療效果。

來路不明偏方 不要亂吃

台灣中國醫藥大學附設醫院中醫部主治醫師歐世宸分享，使用台灣健保中藥的糖尿病患者，罹患腎臟病風險降低31%；糖尿病腎臟病患者使用健保中藥後，惡化為末期腎臟病的風險降低19%，死亡風險降低一半。

糖尿病腎臟病患者在接受中醫治療時，建議應規律抽血檢驗，嚴格配合飲食禁忌，病情穩定前應持續中醫治療，另外，切勿自行服用成藥、草藥、中藥或保健食品。

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