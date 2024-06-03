6大菇類 挑選、保存有訣竅

每種菇類都要有正確的存放時間與方法，才不會變得不新鮮，或吃下去影響健康；示意圖。（圖／123RF）

市面上常見的菇類包括香菇、金針菇，杏鮑菇、木耳等，內含的熱量較低，適量食用不僅能增強免疫力 、維持腸道健康，還能改善皮膚乾燥、乾咳症狀，甚至降低罹癌風險；有這麼多好處的菇類該如何挑選？買回家後又該如何正確保存，才能延長新鮮度，讓人吃得更安心呢？

不少人把美味菇類買回家後，因為不知道正確的存放時間與方法，導致變得不新鮮，甚至吃後還可能影響健康，台灣農委會特地整理六種保存、挑選方法，搞懂了之後，就不怕吃到壞掉的菇類。

香菇 挑菇傘肥厚

挑選原則：應選擇菇體圓整、菇傘肥厚、菇傘表面可見絨毛的香菇為主；若表面無法看見絨毛，表示菇體水分較高，要特別注意保鮮。另外，菇柄處如果經修剪後，可能產生褐變現象，若將褐變處切除，還是可以繼續食用。

保存方法：保存時謹記先擦乾香菇表面水分，並放置4°C冷藏，在此之前，可先以廚房紙巾包覆菇體，避免塑膠袋沾附其表面，如此一來，便可保存7至10天。

金針菇 菌傘要無異色

挑選原則：應選擇菇體白淨、菌傘無異色或凹陷的金針菇為佳，若金針菇包裝出現破裂，會有外包裝腫脹情形，購買前應仔細觀察。

保存方法：金針菇主要透過低溫 栽培而成，若是購買袋裝金針菇，只要放置於4°C冷藏即可。

杏鮑菇 選乳白色菇柄

挑選原則：應選擇外觀完整、大小適中(約10至15公分長度)的杏鮑菇，菇柄最好選擇肥厚、呈乳白色，且輕輕按壓後有彈性，聞起來也無酸敗味，並帶有杏鮑菇清香氣味者為佳；此外，建議不要選擇外觀呈水浸狀的杏鮑菇，可能會無意間吃下病菌，影響健康。

保存方法：杏鮑菇買回後，應放置冷藏室保存，但不建議放置2周以上，但若杏鮑菇已出現黏液或變黃，就不建議食用。

秀珍菇 菇體變黃屬劣變

挑選原則：應選擇色澤未黃變、菇柄橫切面邊緣整齊、斷面色澤均勻潔白的秀珍菇較佳。菇體若黃變，即屬劣變，而表面沾染異物雜菌者，也屬劣質品，應避免選購。

保存方法：先以報紙或廚房紙巾包裹秀珍菇的菇體，再以保鮮膜或塑膠袋封存置入冰箱冷藏，即可避免生成游離態水，減少細菌孳生。

洋菇 先洗再食用

挑選原則：以外觀完整、無變形、無褐化傷痕、無異味的洋菇為主要挑選對象，提醒民眾，儘管洋菇為少數可以生食的菇類，但由於栽培過程會接觸到自然環境中的微生物，建議還是先清洗再食用為佳。

保存方法：洋菇可冷藏或冷凍保存，如欲採取冷藏，應先將菇體表面擦拭乾淨並置於紙袋中，吸附菇體散發的水蒸氣，之後再放進冰箱便可保存7天；如欲採取冷凍保存，建議將洋菇「殺青」(使食材中酵素失去活性的一種方式)後冷凍或直接冷凍，即可保存數月之久。

木耳 冷藏可保存1個月

挑選原則：正常的木耳可分成背面與腹面，背面在通風良好狀況下，能看到密生的短絨毛，而腹面在25°C溫度下會呈現暗紅色。到了夏天，氣溫若超過28°C，木耳的耳片會看起來較薄，顏色也較淺，大多會呈現淡橘色。