誤吞魚刺入肚 穿破腸成腹膜炎

一名36歲病人電腦斷層檢查顯示異物卡在十二指腸，經腹腔鏡微創手術取出約4公分長的魚刺。(圖／大千綜合醫院提供)

吃魚不慎可能造成魚刺卡在口腔或咽喉，醫師建議盡快就醫，至於吞飯、喝醋等方法不僅沒有效果，還可能造成更嚴重傷害，甚至發生十二指腸穿孔腹膜炎，造成敗血性休克。

台灣苗栗市舒康診所耳鼻喉科主任黃山崧黃山崧表示，催吐或吞飯的動作，可能會影響魚骨刺傷的狀況，導致傷口腫脹、瘀血或出血等二次傷害，讓後續治療變複雜，至於不建議喝醋是因為對於骨刺傷沒有任何幫助，最好的方法就是盡速就醫。

他建議，如果不慎魚刺卡在口腔或咽喉，第一步先放鬆，不要讓口腔或咽喉的肌肉太緊繃，以免影響判斷；第二步如果口中還有食物，先將食物吐出，保持口腔清空，不要再把口中的食物往下吞；第三步嘗試做簡單的吞嚥口水動作，確認是否有魚骨刺傷，及不舒服的位置，趕快就醫檢查。

如果魚刺插在扁桃腺附近，簡單就能用夾子取出，若是在咽喉較深處，則需要使用內視鏡確認魚刺位置，如果在舌根、會厭軟骨，或下咽部附近，就要使用特殊器械夾出，有時使用內視鏡仍未發現，但不舒服的感覺相當明顯，需要照X光或胃鏡檢查，確認魚骨是否卡在食道上半部。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來、一般外科主任劉信誠表示，小的魚骨刺若是已吞入胃內，且胃中還有食物時，較不易找出，不過，很小的魚刺比較沒有風險，消化後刺破腸胃的機率不高，但如果是大的魚刺，就要特別注意。

大魚刺可能會刺穿食道，導致縱膈腔炎，造成胸痛、發燒等情況，嚴重會引起膿瘍和敗血症；若刺破腸胃道，則會有腹痛難耐、持續疼痛、坐立不安等腹膜炎的症狀。