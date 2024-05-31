我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

誤吞魚刺入肚 穿破腸成腹膜炎

記者范榮達／苗栗報導
一名36歲病人電腦斷層檢查顯示異物卡在十二指腸，經腹腔鏡微創手術取出約4公分長的魚刺。(圖／大千綜合醫院提供)
一名36歲病人電腦斷層檢查顯示異物卡在十二指腸，經腹腔鏡微創手術取出約4公分長的魚刺。(圖／大千綜合醫院提供)

吃魚不慎可能造成魚刺卡在口腔或咽喉，醫師建議盡快就醫，至於吞飯、喝醋等方法不僅沒有效果，還可能造成更嚴重傷害，甚至發生十二指腸穿孔腹膜炎，造成敗血性休克。

台灣苗栗市舒康診所耳鼻喉科主任黃山崧黃山崧表示，催吐或吞飯的動作，可能會影響魚骨刺傷的狀況，導致傷口腫脹、瘀血或出血等二次傷害，讓後續治療變複雜，至於不建議喝醋是因為對於骨刺傷沒有任何幫助，最好的方法就是盡速就醫。

他建議，如果不慎魚刺卡在口腔或咽喉，第一步先放鬆，不要讓口腔或咽喉的肌肉太緊繃，以免影響判斷；第二步如果口中還有食物，先將食物吐出，保持口腔清空，不要再把口中的食物往下吞；第三步嘗試做簡單的吞嚥口水動作，確認是否有魚骨刺傷，及不舒服的位置，趕快就醫檢查。

如果魚刺插在扁桃腺附近，簡單就能用夾子取出，若是在咽喉較深處，則需要使用內視鏡確認魚刺位置，如果在舌根、會厭軟骨，或下咽部附近，就要使用特殊器械夾出，有時使用內視鏡仍未發現，但不舒服的感覺相當明顯，需要照X光或胃鏡檢查，確認魚骨是否卡在食道上半部。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來、一般外科主任劉信誠表示，小的魚骨刺若是已吞入胃內，且胃中還有食物時，較不易找出，不過，很小的魚刺比較沒有風險，消化後刺破腸胃的機率不高，但如果是大的魚刺，就要特別注意。

大魚刺可能會刺穿食道，導致縱膈腔炎，造成胸痛、發燒等情況，嚴重會引起膿瘍和敗血症；若刺破腸胃道，則會有腹痛難耐、持續疼痛、坐立不安等腹膜炎的症狀。

大千醫院外科部主任馮啟彥收治過一名36歲病人4天前吞進魚刺，但未覺得不適就沒有在意，後來因連續腹痛，吃止痛藥無法緩解，急診就醫腹部觸診發現腹膜炎狀態，經電腦斷層檢查顯示異物卡在十二指腸，腹腔鏡微創手術取出約4公分長的魚刺，十二指腸已被穿刺破裂造成腹膜炎，若沒有及時處理，恐造成敗血性休克。

魚刺若卡在口腔或咽喉，醫師不建議吞飯或喝醋，最好的方法就是盡速就醫；示意圖。（圖...
魚刺若卡在口腔或咽喉，醫師不建議吞飯或喝醋，最好的方法就是盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

上一則

乾癬不只皮膚脫屑 脂肪肝、糖尿病、虹膜炎都是共病

延伸閱讀

養生／潔牙3部曲 牙線、刷牙、漱口水

養生／潔牙3部曲 牙線、刷牙、漱口水
媽媽的臨終囑咐(下)

媽媽的臨終囑咐(下)
36歲男吞4公分長魚刺未在意 十二指腸竟穿破成腹膜炎

36歲男吞4公分長魚刺未在意 十二指腸竟穿破成腹膜炎
Supreme Dental 張曉丹牙醫診所 追求專業 更在乎病患良好體驗 接受急診 自費新病患享折扣

Supreme Dental 張曉丹牙醫診所 追求專業 更在乎病患良好體驗 接受急診 自費新病患享折扣

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

擊退濕疹搔癢 中醫緩解濕氣煩憂

2024-05-28 03:00
吳昭軍提醒，腦中風有常見8大危險因子，如有高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群，更應特別注意；示意圖。（圖／123RF）

9成腦中風可預防 8大高風險因子有3項就要注意

2024-05-30 04:51

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了