我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只是「外交女戰狼」 華春瑩的4個側面

紐時：歐美仿效中國產業政策 在清潔能源領域瘋狂追趕

每天只想「躺平」？醫師提醒留意隱藏的情緒危機

記者周宗禎／台南即時報導
只想躺平？精神科醫師謝光煬提醒最好確定「真的只是懶惰」想躺平。(記者周宗禎／攝影)
只想躺平？精神科醫師謝光煬提醒最好確定「真的只是懶惰」想躺平。(記者周宗禎／攝影)

近來不想做任何事的「躺平族」日增，許多抱怨萬物齊漲，收入無法像工時一樣增長，挫折壓力超載、出現情緒障礙甚至身心耗竭。台灣奇美醫院精神醫學部主治醫師謝光煬提供他多年觀察癥候心得，提醒大家留意身邊親友隱藏的情緒危機，及早發現因應，才能防止意外。

謝光煬指出，處在困境、情緒受苦的人可能出現特徵：對日常活動失去興趣，社交退縮、不與他人互動，無心工作或不專心，曠職或工作表現退步，過量吸菸、飲酒等。最嚴重的憂鬱發作時，人會恍惚遊蕩猶如「行屍走肉」、或是整天躺平像「一灘爛泥」，出現這些狀況要小心是重鬱發作。

「重度憂鬱」發作會使整個人看起來無精打采，會整天躺床，什麼也不想做，哪兒也不想去，如同一灘爛泥，恍神、反應變慢、魂不守舍，有如行屍走肉。邋遢、凌亂、不梳頭洗臉、不整理房間，有沒有吃喝、有沒有睡覺什麼都不在意、都不重要了。

謝光煬指出，這樣的狀況持續兩周以上，就要趕快就醫，有些人持續長達數月，經常出現輕生絕望言詞。重鬱症的終身盛行率超過10%，即每10人就有一兩人在一生當中經歷重鬱發作，遺傳影響高達四成，絕對不是罕見疾病，親友發病也不應該有異樣眼光看待。

謝光煬說，重鬱症不只是一時心情低落，而是重大情緒疾病，造成嚴重社會、職業功能障礙，不易自己痊癒，可能一再復發。發病期間病人內心極其苦悶煎熬，就像經歷心靈的重感冒或暴風雨，卻往往不被理解，被認為無病呻吟。時遭汙名化貼上「懶惰、軟弱、抗壓性差、消極頹廢」等負面標籤。

謝光煬表示，重鬱發作是人類情緒最低落的谷底，所謂「黯然銷魂」描述的就是這樣的狀態。經歷重鬱發作的就是重鬱症的病人，需要專業的協助。很多患者不承認有病、不願就醫。大家要改變觀念、現在「看精神科」已很普遍。

重鬱治療以症狀完全緩解為目標，研究顯示，若僅部分緩解，可能慢性化，未來復發機率提高3倍。積極藥物治療一般三個月內三分之二可完全緩解；難治的還有較新的心理治療、電痙攣、重覆式經顱磁刺激(rTMS)等有效方式，可達成完全緩解。

謝光煬提醒，發現疑似重鬱發作，務必就醫，尋求專業治療協助，不要獨自承受，不要諱疾忌醫。病人需要理解和支持，包容和鼓勵。而關懷、陪伴、傾聽、同理、不妄加評斷，就是最好的支持。

奇美醫院精神醫學部主治醫師謝光煬提供多年觀察癥候心得、提醒大家留意身邊親友隱藏的...
奇美醫院精神醫學部主治醫師謝光煬提供多年觀察癥候心得、提醒大家留意身邊親友隱藏的情緒危機，及早發現因應才能防止意外。(記者周宗禎／攝影)
奇美醫院精神醫學部主治醫師謝光煬提供多年觀察癥候心得、提醒大家留意身邊親友隱藏的...
奇美醫院精神醫學部主治醫師謝光煬提供多年觀察癥候心得、提醒大家留意身邊親友隱藏的情緒危機，及早發現因應才能防止意外。(記者周宗禎／攝影)

上一則

立院衝突韓國瑜被推擠腰傷 醫師：強化核心是最好的護腰

延伸閱讀

風雨無阻 曼哈頓華埠退伍軍人遊行紀念陣亡將士

風雨無阻 曼哈頓華埠退伍軍人遊行紀念陣亡將士
遭詐騙變焦慮憂鬱 醫：藥物、心理治療並行

遭詐騙變焦慮憂鬱 醫：藥物、心理治療並行
談新航遇亂流致死 華裔機長：暴雨季避免穿越雲層

談新航遇亂流致死 華裔機長：暴雨季避免穿越雲層
新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎。（員榮醫院提供）

中年男肚大如懷三胞胎 爬山健身險送命 竟是心臟問題

2024-05-21 04:48
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。（記者劉星君／翻攝）

再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

2024-05-26 04:42

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位
好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件
黃磊愛女「多多」高中畢業照曝光 「絕美側顏」轟動全網

黃磊愛女「多多」高中畢業照曝光 「絕美側顏」轟動全網
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響