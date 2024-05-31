我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

洗冷水澡、熱水澡 哪個健康？優缺點一次看懂

元氣網
心臟病患者應克制住洗冷水澡的衝動，洗熱水澡時水溫也不宜太高，盡量將水溫保持在攝氏40度以下；示意圖。（圖／123RF）
心臟病患者應克制住洗冷水澡的衝動，洗熱水澡時水溫也不宜太高，盡量將水溫保持在攝氏40度以下；示意圖。（圖／123RF）

你喜歡洗熱水澡還是冷水澡？有人偏好經過一整天的活動後洗個熱水澡，一部分人則喜歡在早上起床時以冷水洗澡，無論你喜歡哪種類型的淋浴，洗冷水澡與熱水澡的具體好處是什麼，以及是否對你的健康有重要的作用？

你可能聽說過許多人會洗冷水澡，不過這對你的健康會有什麼影響呢？

促進血液循環

當感受到冷水時，身體會透過增加心率來做出反應，從而使你的循環系統加速運轉，增加心臟跳動次數，並改善全身的整體循環。不過，步行10分鐘同樣也可以讓你的血液循環達到增強的效果，不一定只能藉由洗冷水澡來完成。

增強免疫系統

有研究發現，洗冷水澡可以增強免疫系統，讓你對疾病更有抵抗力。例如一項臨床試驗發現，冷水澡使請病假的人數減少了29%，另一項研究甚至將冷水澡與提高癌症存活率聯繫起來。

然而專家提醒，目前對此的整體研究相當有限，不應過度強調冷水澡對免疫系統的功效。

有助減肥

大多數減肥研究都集中在冷水浸泡，而不是冷水淋浴。研究指出，冷水浸泡時身體會提高新陳代謝以試圖保暖，而較高的新陳代謝比起較低的新陳代謝能燃燒更多的熱量。儘管你的新陳代謝可能因冷水而暫時增加，但專家認為這並不是減肥的最佳途徑。

不過如果你患有心臟病，請克制住洗冷水澡的衝動，你的身體對冷水的反應會對心臟造成額外的壓力，並可能導致心律不整。

經過一整天的忙碌後，洗個熱水澡有助緩解壓力，其實每次洗熱水澡時，你也會得到一些健康益處。

●保持肌膚清潔

熱水淋浴可以幫助打開皮膚毛孔，從而清除殘留的汙垢和油脂。

舒緩肌肉、助眠

洗個熱水澡或泡在熱水中可以緩解身體緊張，有助緩解肌肉疲勞。另外，睡前一兩個小時左右洗個10或15分鐘的熱水澡，有助降低你的體溫並促進睡眠。

緩解感冒

洗熱水澡可以增加呼吸道的水分，一直被用作減輕感冒和咳嗽症狀的自然療法。

當水溫太高時，有些人可能會感到頭暈或無力，盡量將水溫保持在攝氏40度以下。此外，熱水會使皮膚乾燥或讓人發癢，並且還會使某些皮膚狀況變得更糟。

冷水澡、熱水澡 哪個好？

事實上，選擇熱水澡或冷水澡重點取決於你的感覺、想要的好處，甚至是一天之中的什麼時間。例如早上洗冷水澡可以提神醒腦，晚上洗熱水澡則有助改善睡眠。

比起用哪種水溫洗澡比較好，更重要的是避免以太冷或太熱的水溫洗澡，因為這可能會損害你的健康。

心臟病 癌症

上一則

乾癬不只皮膚脫屑 脂肪肝、糖尿病、虹膜炎都是共病

延伸閱讀

研發心肌細胞層片治心臟病 日企業將申請製造銷售

研發心肌細胞層片治心臟病 日企業將申請製造銷售
他愛吃甜食問有資格減肥嗎？ 網提這些方式可助戒斷

他愛吃甜食問有資格減肥嗎？ 網提這些方式可助戒斷

新加坡航空遇亂流迫降 73歲英國死者疑死於心臟病發

新加坡航空遇亂流迫降 73歲英國死者疑死於心臟病發
他見速食店用「一物」占桌位 網驚喊：台灣人心臟真的大顆

他見速食店用「一物」占桌位 網驚喊：台灣人心臟真的大顆

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

擊退濕疹搔癢 中醫緩解濕氣煩憂

2024-05-28 03:00
吳昭軍提醒，腦中風有常見8大危險因子，如有高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群，更應特別注意；示意圖。（圖／123RF）

9成腦中風可預防 8大高風險因子有3項就要注意

2024-05-30 04:51

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了