洗冷水澡、熱水澡 哪個健康？優缺點一次看懂

心臟病患者應克制住洗冷水澡的衝動，洗熱水澡時水溫也不宜太高，盡量將水溫保持在攝氏40度以下；示意圖。（圖／123RF）

你喜歡洗熱水澡還是冷水澡？有人偏好經過一整天的活動後洗個熱水澡，一部分人則喜歡在早上起床時以冷水洗澡，無論你喜歡哪種類型的淋浴，洗冷水澡與熱水澡的具體好處是什麼，以及是否對你的健康有重要的作用？

你可能聽說過許多人會洗冷水澡，不過這對你的健康會有什麼影響呢？

促進血液循環

當感受到冷水時，身體會透過增加心率來做出反應，從而使你的循環系統加速運轉，增加心臟跳動次數，並改善全身的整體循環。不過，步行10分鐘同樣也可以讓你的血液循環達到增強的效果，不一定只能藉由洗冷水澡來完成。

增強免疫系統

有研究發現，洗冷水澡可以增強免疫系統，讓你對疾病更有抵抗力。例如一項臨床試驗發現，冷水澡使請病假的人數減少了29%，另一項研究甚至將冷水澡與提高癌症 存活率聯繫起來。

然而專家提醒，目前對此的整體研究相當有限，不應過度強調冷水澡對免疫系統的功效。

有助減肥

大多數減肥研究都集中在冷水浸泡，而不是冷水淋浴。研究指出，冷水浸泡時身體會提高新陳代謝以試圖保暖，而較高的新陳代謝比起較低的新陳代謝能燃燒更多的熱量。儘管你的新陳代謝可能因冷水而暫時增加，但專家認為這並不是減肥的最佳途徑。

不過如果你患有心臟病 ，請克制住洗冷水澡的衝動，你的身體對冷水的反應會對心臟造成額外的壓力，並可能導致心律不整。

經過一整天的忙碌後，洗個熱水澡有助緩解壓力，其實每次洗熱水澡時，你也會得到一些健康益處。

●保持肌膚清潔

熱水淋浴可以幫助打開皮膚毛孔，從而清除殘留的汙垢和油脂。

舒緩肌肉、助眠

洗個熱水澡或泡在熱水中可以緩解身體緊張，有助緩解肌肉疲勞。另外，睡前一兩個小時左右洗個10或15分鐘的熱水澡，有助降低你的體溫並促進睡眠。

緩解感冒

洗熱水澡可以增加呼吸道的水分，一直被用作減輕感冒和咳嗽症狀的自然療法。

當水溫太高時，有些人可能會感到頭暈或無力，盡量將水溫保持在攝氏40度以下。此外，熱水會使皮膚乾燥或讓人發癢，並且還會使某些皮膚狀況變得更糟。

冷水澡、熱水澡 哪個好？

事實上，選擇熱水澡或冷水澡重點取決於你的感覺、想要的好處，甚至是一天之中的什麼時間。例如早上洗冷水澡可以提神醒腦，晚上洗熱水澡則有助改善睡眠。

比起用哪種水溫洗澡比較好，更重要的是避免以太冷或太熱的水溫洗澡，因為這可能會損害你的健康。