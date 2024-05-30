炎炎夏日遇下雨 飲食+按摩防濕熱

西瓜可清利濕熱。(圖／123RF)

各地漸次邁入夏季，如果又遇上下雨，容易濕熱積水，中醫師陳玉娟表示，濕熱相搏最容易產生腸胃及皮膚疾病；而過敏體質者，這時不適症狀也會明顯加劇，其中以「風疹」最讓人苦惱。

俗稱蕁麻疹的風疹，是一種過敏性皮膚反應；傳統醫學看風疹，病因推斷，一是風熱或風寒，侵犯濕鬱肌膚體質者而發病；二當體內腸胃積熱，又遭受風邪侵犯，對內不得疏泄，對外無法透達，皮膚就容易因此發生癢疹。

除此之外，對蝦、蟹等食物過敏者，也可能透過飲食，長出搔癢難耐的風疹；習慣熬夜者，容易引起陰虛體質，當陰虛與血熱相搏，就會在皮膚上出現此起彼伏、大小不一的疹塊了。

發病迅速的風疹，可能出現在身體任何部位，若春天沒有重視養肝，就容易使身體的疏泄或解毒功能出現問題。傳統醫學對於風疹治療，以「疏風祛濕、清瀉血熱」為原則，也就是以金銀花、黃芩等清熱藥材，去除侵犯體表的邪風；再搭配豬苓、茯苓等利濕藥材，幫助身體代謝水分；腸胃不適者，則會加些大黃、山楂等健胃消導藥物。

24節氣的「小滿」時節到來，飲食調養可多吃綠豆、冬瓜、絲瓜、黃花菜、胡蘿蔔、番茄、西瓜與山藥、藕等可清利濕熱的食物；避免食用如辣椒、韭菜、茄子、海魚、蝦與蟹等，以防助長身體濕熱之氣。

想消暑，可以喝綠豆湯解熱。(本報資料照片)

另外，部分咖啡 、奶茶添加的奶精含反式脂肪，長久堆積體內造成濕熱之氣，含糖飲料也會使濕熱不易散出。建議可多喝溫開水，或泡薄荷、花茶類茶飲解渴，協助身體代謝廢物，也能減少皮膚搔癢帶來的不適。（元氣網）

濕熱天 這樣按摩

台灣馬光中醫成功院藥師林佳境建議，每天按摩穴位3至5分鐘，可以排除體內濕氣、有助血液循環：

．腳部-足三里穴：從膝蓋的外膝窩往下四指手指寬的距離。

．腳部-豐隆穴：腳掌的外腳踝處到膝蓋兩者中間的位置。

．手部-內關穴：將一手的中間三指併攏，沿著另一手的手腕手掌交界處放置，穴位即食指所在位置。

．手部-曲池穴：在手肘關節 中間處。

濕熱天 這樣運動

此外，林佳境也建議，一星期選擇3至4天從事運動，同樣能幫助身體水分代謝出來：

．室外：慢跑、快走、騎腳踏車。

．室內：腿部、臀部肌力訓練、瑜伽。