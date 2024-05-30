6訣竅 有助縮小子宮肌瘤

子宮肌瘤是女性常見疾病，其形成與雌激素不正常分泌有關；圖為示意圖。（圖╱123RF）

子宮肌瘤是女性常見疾病，其形成與雌激素不正常分泌有關，女性身體本來就會自動調節內分泌，但若是經常接觸環境荷爾蒙、人工雌激素等，很容易刺激身體產生肌瘤。想讓子宮肌瘤縮小，什麼飲食方最有效？

1.少吃肥肉

肥肉是身體儲存外來脂溶性毒素最多的地方，包括人工荷爾蒙、施打的生長激素、塑化劑、農藥等環境荷爾蒙，因此要少吃豬皮、雞皮、豬五花、牛五花等肥肉，以及各種加工類的紅肉像培根、火腿、香腸等高脂的動物性蛋白質。飲食宜選擇海鮮、瘦肉、豆製品為主。如果真的很喜歡吃奶油、五花肉、雞皮的人，建議選擇草飼肉品或是放山雞。

2.減少乳製品

牛奶 等乳製品一直是備受爭議的食物。牛奶富含鈣質、維生素B群，可以幫助身體補鈣、補充能量。不過，現代牛隻飼養環境，通常是讓乳牛反覆受孕來獲取大量的牛奶，供大家食用，在此情況下，牛乳、羊乳裡面會含有相當份量的雌激素，如果天天大量的喝牛奶，的確有可能會養大子宮肌瘤，因此建議有子宮肌瘤的人，減少飲用頻率，但並非完全杜絕。

3.要喝豆漿

喝豆漿有助縮小子宮肌瘤。（圖╱123RF）

子宮肌瘤可不可以喝豆漿？當然可以，每天喝甚至能縮小子宮肌瘤。很多人擔心豆漿裡面還有雌激素，不利子宮肌瘤的預防，其實很多研究發現，豆漿裡的植物雌激素（大豆異黃酮）在人體的作用率非常低，且大豆異黃酮在人體有雙向調節作用，當體內雌激素太高時，大豆異黃酮會負責競爭雌激素受體，調節荷爾蒙平衡，因此不需要擔心喝豆漿會讓肌瘤變大，反而應該要適量攝取豆製品。

4.多吃十字花科

吃十字花科蔬菜有助縮小子宮肌瘤。（圖╱123RF）

研究發現，十字花科蔬菜有吲哚類的植化素，不僅能幫助肝臟解毒、對抗癌細胞 分裂，最重要的是可以調節雌激素的分泌，可以預防、抑制子宮肌瘤的生長。綠花椰菜、青江菜、油菜、蘿蔔、包心菜、羽衣甘藍等，都屬於十字花科蔬菜，建議每天至少攝取一份（每份約是熟菜半碗的份量）。

5.多吃薑黃

吃薑黃有助縮小子宮肌瘤。（圖╱123RF）

薑黃裡的薑黃素，是一種很強大的抗氧化劑，還能幫助肝臟分泌膽汁。換言之，薑黃素可以把儲存在肝臟裡的脂溶性毒素，如塑化劑、農藥、人工生長激素、人工雌激素等環境荷爾蒙代謝出來。薑黃素在高溫富含油脂的情況之下，人體吸收率最好，建議可以直接購買薑黃粉，把薑黃拌在生米裡，再淋一點油，煮成飯吃，這樣最方便。

研究發現，體重增加時，脂肪細胞會釋放出更多的雌激素，導致荷爾蒙、內分泌失調，尤其是腹部肥胖的女性，比較有機會會刺激子宮長出肌瘤，因此，體重過重（BMI大於24），或是腰圍大於80公分的女性，建議要減重。（陳詩婷／康寧醫院營養師）