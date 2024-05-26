網傳每天去角質變年輕？ 中年婦皮膚長痘又乾巴巴

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52歲陳女士是一位專職家庭主婦，長年因操勞家務，生活作息不正常，發現自己臉部皮膚無光澤、臉頰鬆弛，連魚尾紋和眼袋都變得好明顯，情急之下誤信網路傳言每天洗臉去角質能讓皮膚變年輕，如法炮製一個月後臉部皮膚竟然變得更乾燥，甚至還出現痘痘，讓她自信全無，困擾不已。

臉部老化常見皺紋、鬆弛下垂 肌膚新陳代謝變差

陳女士後續至醫院求診，經台灣仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科主任黃昭瑜建議，透過電波拉皮改善臉部皮膚，讓陳女士恢復昔日亮麗光采。

黃昭瑜表示，常見的臉部老化有皺紋及鬆弛下垂等情形。肌膚老化的原因除了年齡漸長或飲食營養不均衡之外，生活環境中的紫外線照射會破壞臉部保護層而產生皺紋、空氣汙染 可能會導致毛孔阻塞，影響肌膚的新陳代謝功能。另外，如果長時間承受壓力和睡眠不足，也會影響皮膚自我修復及再生能力而形成皺紋。

「電波拉皮」非侵入式深層熱能 效果可以持續1至2年

黃昭瑜指出，電波拉皮適用於緊緻膚質、改善皮膚鬆弛與皺紋的狀況。利用非侵入式深層熱能的方式，透過高頻電波誘導深層皮膚產生電流，造成深部加熱效果，因此皮膚底層膠原蛋白的分子鍵結會出現變化，產生立即性組織收縮緊緻效果，並於隨後的數個月內發揮膠原蛋白重組新生作用。治療效果大約在二至三個月後出現，效果可以持續1至2年。

黃昭瑜表示，電波拉皮適應症包括：臉部鬆弛下垂、魚尾紋、法令紋、眼部下垂、上臂蝴蝶袖、腹部、臀部和大腿皮膚鬆弛。電波拉皮施行會簡單塗抹局部麻醉藥，施行前在身體貼上導電片，醫師視情況在施行部位做術前定位方格，治療過程中會有些微的熱燙感覺，治療完成約需1到2小時，一般接受治療者可馬上恢復正常活動。

黃昭瑜提醒，孕婦、有蟹足腫體質和裝置心律調節器者並不適合，若是近一個月內注射玻尿酸、肉毒桿菌與人工膠原蛋白者也應先告知醫師。

生活作息應正常 維持均衡飲食、適度防曬

黃昭瑜強調，民眾若要防止皮膚老化，在生活方面應該維持正常作息，擁有充足睡眠時間，飲食方面要注意飲食營養均衡，避免攝取太多刺激性和糖化食物。由於紫外線對皮膚極具殺傷力，外出時可加強塗抹防曬品、戴太陽眼鏡和帽子等，適度防曬能夠降低紫外線對於皮膚的傷害，享受健康生活。

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