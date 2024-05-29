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兩狀態下喝咖啡 恐致胃潰瘍

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拿鐵。（本報資料照片）
拿鐵。（本報資料照片）

每天早上來杯咖啡提神醒腦，是許多上班族的精神糧食。家醫科醫師羅佳琳提醒，別在2種狀態下喝咖啡，且空腹喝拿鐵比美式的傷害更大。

早上喝咖啡能開啟上班族元氣的一天，但錯誤方式喝咖啡超傷胃。家醫科醫師羅佳琳在《醫師好辣》節目中分享曾收治的病例，一名24歲女性患者，年紀輕輕就有胃潰瘍，在了解她的飲食及生活作息後發現，由於她怕胖，每天都不吃早餐就空腹喝低脂拿鐵，喝完後便匆忙地拿著水果出門上班，這樣的飲食習慣讓她導致胃潰瘍。

羅佳琳表示，在2種情況喝咖啡超傷胃，情況一是「空腹」，情況二是「處於緊張狀態下」，例如一早趕著出門處於緊張狀態下別喝咖啡。

羅佳琳說明，拿鐵咖啡有二大陷阱，第一是「咖啡因」，會導致胃酸增加；第二是「蛋白質」，拿鐵中的牛奶是蛋白質，也會促進胃酸分泌；若在一般有進食的情況下，胃中的其他食物有助於稀釋胃酸，因此建議進食後再喝咖啡。

但該名24歲女性患者常空腹喝拿鐵，到了公司又吃含糖分高的水果，這時候高糖分會加劇胃酸分泌，導致慢慢的就有「胃潰瘍」疾病產生。最後在醫師建議下，早餐改搭配三明治食用，並將拿鐵換成黑咖啡，她半信半疑地試了半年，再回診照胃鏡赫見胃潰瘍竟全都好了。

「真的很多人不知道蛋白質會引發胃酸。」羅佳琳表示，在空腹時單喝拿鐵時，牛奶中的蛋白質是流體狀，會很快地通過，又無法起到真正稀釋胃酸的作用。

對此，就有人提出疑問，既然蛋白質會引發胃酸，那早上吃「水煮蛋配咖啡」會有問題嗎？醫師解釋，雞蛋雖然是蛋白質，但至少為固態，可以停留在胃裡較久，讓胃裡有東西不是空腹狀態，先吃蛋再喝拿鐵，相較之下會比較好一點。所以建議不要空腹喝拿鐵，這樣長期下來很傷胃！

美式咖啡。（圖／123RF）
美式咖啡。（圖／123RF）

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