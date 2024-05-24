我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

魚油橄欖油緩解偏頭痛？新實驗EPA有效 但仍缺直接證據

記者周宗禎／台南即時報導
安南醫院研究副院長蘇冠賓（左）與光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百發表Omega-3預防陣發性偏頭痛發作研究成果。(蘇冠賓提供)
安南醫院研究副院長蘇冠賓（左）與光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百發表Omega-3預防陣發性偏頭痛發作研究成果。(蘇冠賓提供)

偏頭痛常見，無數人因偏頭痛無解、痛苦不堪，但有人吃魚油、橄欖油竟然緩解。台灣台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓與光田綜合醫院神經醫學部長楊鈞百組成團隊、投入研究特定物質對偏頭痛緩解影響，最新結果顯示Omega-3（多元不飽和脂肪酸）含有的EPA（二十碳五烯酸），真的對預防陣發性偏頭痛「效果顯著」，有機會為患者帶來希望。

蘇冠賓指出，這項研究招募70名嚴重陣發性偏頭痛患者，隨機分配到EPA組（每日攝取2克魚油，其中含1.8克EPA）和安慰劑組（每日2克大豆油），持續兩個多月記錄偏頭痛頻率和嚴重度、使用急性頭痛藥物天數、憂鬱、焦慮、睡眠品質，和整體生活品質等指標。

結果顯示，持續12周後，EPA組在減少每月偏頭痛發作天數、改善頭痛嚴重度、減少急性頭痛藥物使用天數、降低失能程度、緩解焦慮和憂鬱症狀，以及提高生活品質等指標，全都優於安慰劑組，且預期可能副作用和安慰劑組相當。這項研究全文發表在國際權威期刊《大腦，行為和免疫》（Brain, Behavior, and Immunity）。

流行病學推估偏頭痛這種神經系統疾病，一直影響全球數以億計、各人種工作和生活品質，嚴重時甚至引發憂鬱、失能與殘疾。至今各國各種藥物預防、治療偏頭痛效果有限，EPA觀察具改善效果、實際療效機轉仍待深入研究確認。

楊鈞百表示，依照現行最新版本的「國際頭痛疾病分類第三版」描述：偏頭痛特徵是反覆發作的中度至重度頭痛，持續時間為4到72小時，最常見的是單側頭痛伴有噁心或嘔吐、畏光和怕吵等。

根據發作頻率，可再分為陣發性偏頭痛和慢性偏頭痛：陣發性偏頭痛定義為每月頭痛天數少於15天；慢性偏頭痛則是每月至少有15天出現頭痛，其中至少8天符合偏頭痛診斷標準，或對特定治療有反應。

蘇冠賓表示，近年中國醫藥大學身心介面研究中心持續多項臨床試驗和轉譯研究，發現EPA除具抗發炎、抗氧化、調節神經傳遞物質等多種功效，對憂鬱症、疼痛、心臟血管疾病和神經退化性疾病等病症，還具有安全性高的保健功效，但對陣發性偏頭痛臨床療效，目前仍欠缺強而有力證據。

不過蘇冠賓指出，Omega-3是安全天然營養素，偏頭痛患者可安心攝取。雖然還需要更多流行病學、動物基礎研究、人體臨床試驗來強化驗證，但這項研究不僅為偏頭痛預防治療提供新選擇，也為進一步探討Omega-3在治療偏頭痛和其他神經或精神相關疾病領域，奠定了研究的基礎。

安南醫院、光田醫院研究Omega-3多元不飽和脂肪酸預防陣發性偏頭痛發作潛在分子...
安南醫院、光田醫院研究Omega-3多元不飽和脂肪酸預防陣發性偏頭痛發作潛在分子機制。(蘇冠賓提供)

憂鬱症

上一則

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

下一則

常用髮蠟、髮膠會變禿頭是真的嗎？ 專家直指關鍵原因

延伸閱讀

改善血液循環 有助緩解偏頭痛 3狀況應盡速就醫

改善血液循環 有助緩解偏頭痛 3狀況應盡速就醫
3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤

3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
早上起床就頭痛可能是「腦瘤」 醫提醒6警訊盡速就醫

早上起床就頭痛可能是「腦瘤」 醫提醒6警訊盡速就醫

熱門新聞

台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）

連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現2大副作用

2024-05-19 04:51
民進黨立委鍾佳濱17日撂倒國民黨立委陳菁徽，陳重摔兩次，陳菁徽臀部的瘀青照也於18日曝光。（讀者提供）

遭擒抱兩度重摔…陳菁徽臀部瘀青曝光 醫揭治療方式：嚴重時需服藥

2024-05-18 17:47
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
（取材自NOW健康）

心悸、冒冷汗勿輕忽 搞懂6大心肌梗塞前兆及時自救

2024-05-19 00:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

沉默的健康威脅 控制高血壓 掌握「722原則」

2024-05-18 00:45
中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎。（員榮醫院提供）

中年男肚大如懷三胞胎 爬山健身險送命 竟是心臟問題

2024-05-21 04:48

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」
Nvidia舉不起美股大盤 女股神：大蕭條股市現象重現

Nvidia舉不起美股大盤 女股神：大蕭條股市現象重現