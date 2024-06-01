依睡姿挑不同枕頭 才有優質睡眠

枕頭需要足夠密實，以便整夜支撐頭部重量，好枕頭有助於緩解下背部的壓力，以及頸部扭曲的程度；示意圖。（圖／123RF）

良好的枕頭有助於睡眠品質，不過大多數人的枕頭可能都挑錯了，一個好的枕頭到底該怎麼選擇？專家指出，導致枕頭難挑選的原因之一，在於我們購買枕頭傾向從它外觀著手，而不是什麼樣的枕頭能幫助你。

枕頭如何幫助好睡姿？

睡眠專家指出，優質睡眠的關鍵之一是實現可持續的中立脊柱位置，而枕頭的作用就是幫助你進入這個姿勢並保持在那裡，錯誤的枕頭則選擇會產生影響。

例如有人仰睡但他的枕頭太高的話，隔天早上醒來時可能會感到頭痛，因為他們的頭過於前傾。此外，枕頭應該保持良好的睡姿，而這取決於你入睡的姿勢，因為不同大小和類型的枕頭適合不同的睡眠者。

側睡枕 應填滿肩、耳間隙

如果你習慣側睡，這也是多數人習慣的睡姿，那麼當你躺下時枕頭應填滿肩膀和耳朵之間的間隙，這可以支撐你的頭部並使脊椎保持在重要的中立位置。

需要注意的是，不要將肩膀放在枕頭上。專家解釋，正確的側睡姿勢只應將頭和頸部放在枕頭上，若把肩膀放枕頭上會將你的上半身抬得比下半身高。

另外，頭部的平均重量在4至6公斤左右，因此你的枕頭需要足夠密實，以便整夜支撐該重量，這樣你的頭部就不會下垂，從而使頸部緊張。

換言之，如果你喜歡側睡，你應該選擇一個既能填充間隙又能保持頭部固定的枕頭，過大或過小的枕頭也會影響頭部的支撐。

仰睡枕 應填滿肩、後腦勺間

對於仰睡的人來說，枕頭應該要填滿肩膀和後腦勺之間的空間，這意味著仰睡者的枕頭比側睡者的更低，因為需要填滿的間隙較小。

雖然傾向於仰睡的人比側睡的人少，但專家認為這種姿勢有許多優點。

仰睡可以讓身體保持對稱，隨著年齡的增長，你可能有進行手術的需求，而大部分手術後需要你仰睡。只要你在膝蓋下放一個枕頭來緩解你的下背部，對於許多疾病來說，這是一個好的睡眠姿勢。

趴睡枕 應平坦或不用枕頭

專家指出，趴睡者永遠不要把枕頭放在頭下方，因為你已經處於一個糟糕的姿勢。因為當你趴睡時，必須將頭完全轉向左邊或右邊，如果頭下有枕頭，將會使頸部更加伸展到一個尷尬的位置。

假如改變不了趴睡的姿勢，專家建議你的枕頭應該是相對平坦的，甚至不要用枕頭，這將有助於保持你的脊椎排列。

在這個姿勢下，通常最好在你的胃部或胸部下放置另一個相對平坦的枕頭，以幫助身體自然對齊。如果你的床墊很軟，你可能需要不止一個，它們將有助於緩解下背部的壓力和頸部扭曲的程度。